Взгляд по-новому: персонажи российских и советских мультфильмов

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Евгений Швенк - художник из Томска и автор серии работ, которую он описывает следующими словами: "как выглядят герои советских мультфильмов у меня в голове".
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В этом мультфильме каждый делает то, что хочет: хочет сбежать из дома - бежит, хочет чинить машину в квартире - чинит, хочет завести корову на последние деньги - заводит
Этот набросок по мультфильму "Жил-был пес" я сделал давно, но через призму сегодняшних событий, он смотрится довольно жутко, и доделывать его, я не собираюсь
"Цветик-Семицветик" На иллюстрации изображена концовка оригинальной сказки, где девочка Женя, научившись на своих ошибках, использует последнее желание с умом и делает Витю здоровым. Отличная мораль и никакой корысти
Еще одна страшилка детства, которая доводит до истерики даже самого главного хулигана этого мультфильма
"Обезьянки" С каждым годом все труднее смотреть этот мульт, ведь в детстве страдания мамы, ты особо не воспринимаешь и смотришь только на то, как веселятся ее детеныши
Один из самых грустных мультфильмов со счастливым концом, собравший большое количество премий, и который до сих пор остается актуальным
Вот что бывает, когда при побеге не всё продумала. Забава из крутого мультфильма "Летучий Корабль"
Источник:
АНТИФИШКИ
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