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Взгляд по-новому: персонажи российских и советских мультфильмов

Взгляд по-новому: персонажи российских и советских мультфильмов

Автор:
18 октября 2022 10:23
Сообщество : Искусство
Метки: Евгений Швенк   мультфилм   персонаж   талант   фото   художник   
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Евгений Швенк - художник из Томска и автор серии работ, которую он описывает следующими словами: "как выглядят герои советских мультфильмов у меня в голове".

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Источник:

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Метки: Евгений Швенк   мультфилм   персонаж   талант   фото   художник   
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5  комментариев
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17k
Топпер Харли 36 минут назад
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41k
Aleksandr 3 минуты назад
С какого перепугу сыщик-злодей?!!
Мужик честно выполняет свою работу. Вытаскивает девку из сомнительной компании личностей с мутными источниками дохода и без перспектив на будущее.
Так что из всех персонажей мульта он скорее самый положительный...
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28k
Владимир 14 минут назад
Великолепно, брависсимо!
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16k
Вася 16 минут назад
Ссылка coub.com
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5k
Copycat 45 минут назад
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