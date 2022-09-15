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Художник мастерски превращает популярных мультяшек в реальных людей

Художник мастерски превращает популярных мультяшек в реальных людей

Автор:
15 сентября 2022 09:45
Сообщество : ФотоМир
Метки: забавно   мультик   персонаж   рисунок   фото   художник   
1351
16

Вполне возможно, что в скором времени такие работы станут незаменимой помощью для киноиндустрии, ведь при наличии опорного материала выбрать актёра будет намного легче.

Режиссёры сталкиваются с почти непреодолимыми трудностями, когда им необходимо подобрать актёра на роль какого-нибудь мультяшного героя. В кастинге могут учавствовать артисты с похожей внешностью и кардинально отличающейся, как, например, в новой «Русалочке». Однако подходящего сходства добиться невероятно сложно, ведь всё-таки речь идёт об гиперболизированных мультипликационных чертах, которые отыскать в реальной жизни практически невозможно.

В этом деле могут прийти на помощь нейросети. Например, художник Хидрели Диао экспериментирует с искусственным интеллектом и фотошопом, благодаря чему у него получается перерисовать мультипликационных героев в реальных людей. Получившиеся персонажи узнаваемы и при этом выглядят почти, как живые.


Ральф Виггам из мультсериала «Симпсоны»

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Дафна Блейк из франшизы «Скуби-Ду»

Уилма Флинтстоун из мультсериала «Флинстоуны»

Фред Флинтстоун

Ковбой Вуди из мультфильма «История игрушек»

Любопытно, что своё имя известный игрушечный ковбой получил в честь известного западного актёра — Вуди Строуда. Этот факт стал известен лишь после выхода третьей части мультфильма. Режиссёр Ли Анкрич поделился с поклонниками картины этим фактом. Почему он не сделал этого раньше, неизвестно.


Вонючка-Пит

Джесси

Пиноккио из мультфильма «Пиноккио»

Эш Кетчум из аниме-сериала «Покемоны»

Мерида из мультфильма «Храбрая сердцем»

Эльза из мультфильма «Холодное сердце»

В основу истории о сестрах Эльзе и Анне легла сказка Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». Имена персонажей мультфильма — Ганс, Кристоф, Свен, Анна — это отсылка к имени известного писателя.


Ледяной Джек из мультфильма «Хранители снов»

Джессика Рэббит из фильма «Кто подставил кролика Роджера»

Белоснежка из мультфильма «Белоснежка и семь гномов»


Моана из мультфильма «Моана»

Источник:

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Метки: забавно   мультик   персонаж   рисунок   фото   художник   
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11  комментариев
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18k
Valiko 41 минуту назад
Неплохо, нелпохо! Но Эльза могла быть похоже
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5k
REDFOXY 14 минут назад
Не,ну это Стивен Фрай)
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29k
BuG 19 минут назад
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BuG 21 минуту назад
Явно старше должна быть.
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pynh Полчаса назад
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1k
Duke_kir Полчаса назад
а в чем их реальность? год рождения, место жительства?
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15k
Сергей Полчаса назад
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5
Lenia Час назад
Круто
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3k
vasilykopkov Час назад
В основном - неплохо, гораздо лучше чем "нейросети".
А вот Белоснежка вообще не похожа...
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3k
cnob7 Час назад
Джессику Рэббит явно с Тейлор Свифт срисовывал
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