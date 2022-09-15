Художник мастерски превращает популярных мультяшек в реальных людей

Режиссёры сталкиваются с почти непреодолимыми трудностями, когда им необходимо подобрать актёра на роль какого-нибудь мультяшного героя. В кастинге могут учавствовать артисты с похожей внешностью и кардинально отличающейся, как, например, в новой «Русалочке». Однако подходящего сходства добиться невероятно сложно, ведь всё-таки речь идёт об гиперболизированных мультипликационных чертах, которые отыскать в реальной жизни практически невозможно.

В этом деле могут прийти на помощь нейросети. Например, художник Хидрели Диао экспериментирует с искусственным интеллектом и фотошопом, благодаря чему у него получается перерисовать мультипликационных героев в реальных людей. Получившиеся персонажи узнаваемы и при этом выглядят почти, как живые.

Ральф Виггам из мультсериала «Симпсоны»