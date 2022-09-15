Художник мастерски превращает популярных мультяшек в реальных людей

Вполне возможно, что в скором времени такие работы станут незаменимой помощью для киноиндустрии, ведь при наличии опорного материала выбрать актёра будет намного легче.
Режиссёры сталкиваются с почти непреодолимыми трудностями, когда им необходимо подобрать актёра на роль какого-нибудь мультяшного героя. В кастинге могут учавствовать артисты с похожей внешностью и кардинально отличающейся, как, например, в новой «Русалочке». Однако подходящего сходства добиться невероятно сложно, ведь всё-таки речь идёт об гиперболизированных мультипликационных чертах, которые отыскать в реальной жизни практически невозможно.
В этом деле могут прийти на помощь нейросети. Например, художник Хидрели Диао экспериментирует с искусственным интеллектом и фотошопом, благодаря чему у него получается перерисовать мультипликационных героев в реальных людей. Получившиеся персонажи узнаваемы и при этом выглядят почти, как живые.
Ральф Виггам из мультсериала «Симпсоны»
Дафна Блейк из франшизы «Скуби-Ду»
Уилма Флинтстоун из мультсериала «Флинстоуны»
Фред Флинтстоун
Ковбой Вуди из мультфильма «История игрушек»
Любопытно, что своё имя известный игрушечный ковбой получил в честь известного западного актёра — Вуди Строуда. Этот факт стал известен лишь после выхода третьей части мультфильма. Режиссёр Ли Анкрич поделился с поклонниками картины этим фактом. Почему он не сделал этого раньше, неизвестно.
Вонючка-Пит
Джесси
Пиноккио из мультфильма «Пиноккио»
Эш Кетчум из аниме-сериала «Покемоны»
Мерида из мультфильма «Храбрая сердцем»
Эльза из мультфильма «Холодное сердце»
В основу истории о сестрах Эльзе и Анне легла сказка Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». Имена персонажей мультфильма — Ганс, Кристоф, Свен, Анна — это отсылка к имени известного писателя.
Ледяной Джек из мультфильма «Хранители снов»
Джессика Рэббит из фильма «Кто подставил кролика Роджера»
Белоснежка из мультфильма «Белоснежка и семь гномов»
Моана из мультфильма «Моана»
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АНТИФИШКИ
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