17 людей, которые перевоплотились в любимых персонажей, доказав, что косплей — настоящее искусство

Существует огромное количество хобби, захватывающих самые разнообразные области нашей жизни, начиная от кулинарии, пения и рисования, и заканчивая игрой на гуслях, изготовлением свечей и освоением искусства каллиграфии.
Поэтому не остаётся сомнений, что среди такого большого количества увлечений каждый человек сможет найти себе занятие по душе. И одним из хобби, которое активно набирает обороты, стал косплей, позволяющий людям перевоплощаться в любимых персонажей при помощи одежды и грима. Давайте посмотрим на результаты трудов людей, которые вывели косплей на новый уровень, доказав, что это новый вид искусства.
«Я сделала косплей на Киду из остатков ткани, которые нашла дома»
«А вот мой ответ на косплей Киды из мультфильма „Атлантида: Затерянный мир“. Я превратился в Майло Тэтча»
«Мой косплей на женщину-Халка»
«Доктор Алан Грант из „Парка Юрского периода“ в моём исполнении»
«Волосы зацепились за мою палочку, но мне нравится, как это выглядит!»
«Мне было довольно сложно подобрать краску под костюм, когда я делала косплей на Нейтири из „Аватара“»
Оригинальный косплей на графа Дуку из «Звездных войн: Войны клонов»
«Костюм Гимли из „Властелина колец“ наконец-то готов к появлению на публике!»
«Мой косплей на Мэвис из мультфильма „Монстры на каникулах“»
Кратос из игры „God of War“ („Бог войны“) в моём исполнении»
Очевидно, спартанский режим тренировок также был частью этого косплея
Этот парень довольно убедителен в костюме Бэтмена
Женская версия Стэнли Ипкисса / Маски
«Йо-хо, йо-хо, пирата жизнь по мне!»
Вы выберете синюю или красную таблетку?
Самое милое воссоздание сцены из фильма «Инопланетянин», которую только можно себе представить
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АНТИФИШКИ
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