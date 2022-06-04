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17 людей, которые перевоплотились в любимых персонажей, доказав, что косплей — настоящее искусство

17 людей, которые перевоплотились в любимых персонажей, доказав, что косплей — настоящее искусство

Автор:
04 июня 2022 09:17
Сообщество : ФотоМир
Метки: косплей   костюм   люди   персонаж   талант   фанат   фото   
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Существует огромное количество хобби, захватывающих самые разнообразные области нашей жизни, начиная от кулинарии, пения и рисования, и заканчивая игрой на гуслях, изготовлением свечей и освоением искусства каллиграфии.

Поэтому не остаётся сомнений, что среди такого большого количества увлечений каждый человек сможет найти себе занятие по душе. И одним из хобби, которое активно набирает обороты, стал косплей, позволяющий людям перевоплощаться в любимых персонажей при помощи одежды и грима. Давайте посмотрим на результаты трудов людей, которые вывели косплей на новый уровень, доказав, что это новый вид искусства.

 

«Я сделала косплей на Киду из остатков ткани, которые нашла дома»

×
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«А вот мой ответ на косплей Киды из мультфильма „Атлантида: Затерянный мир“. Я превратился в Майло Тэтча»

 

«Мой косплей на женщину-Халка»

 

«Доктор Алан Грант из „Парка Юрского периода“ в моём исполнении»

 


 

«Волосы зацепились за мою палочку, но мне нравится, как это выглядит!»

 

«Мне было довольно сложно подобрать краску под костюм, когда я делала косплей на Нейтири из „Аватара“»

 

Оригинальный косплей на графа Дуку из «Звездных войн: Войны клонов»

 

«Костюм Гимли из „Властелина колец“ наконец-то готов к появлению на публике!»

 


 

«Мой косплей на Мэвис из мультфильма „Монстры на каникулах“»

 

Кратос из игры „God of War“ („Бог войны“) в моём исполнении»

 

Очевидно, спартанский режим тренировок также был частью этого косплея

 

Этот парень довольно убедителен в костюме Бэтмена

 


 

Женская версия Стэнли Ипкисса / Маски

 

«Йо-хо, йо-хо, пирата жизнь по мне!»

 

Вы выберете синюю или красную таблетку?

 

Самое милое воссоздание сцены из фильма «Инопланетянин», которую только можно себе представить


 


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: косплей   костюм   люди   персонаж   талант   фанат   фото   
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2  комментария
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36k
Рекламщик 12 минут назад
Из этой толпы эти глаза привлекли мое внимание...
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Parus59 12 минут назад
Мне кажется они просто [мат]...тые. Отождествлять себя с вымышленными персонажами, на мой взгляд чистейшая, шизофрения.
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