17 людей, которые перевоплотились в любимых персонажей, доказав, что косплей — настоящее искусство

Поэтому не остаётся сомнений, что среди такого большого количества увлечений каждый человек сможет найти себе занятие по душе. И одним из хобби, которое активно набирает обороты, стал косплей, позволяющий людям перевоплощаться в любимых персонажей при помощи одежды и грима. Давайте посмотрим на результаты трудов людей, которые вывели косплей на новый уровень, доказав, что это новый вид искусства.

«Я сделала косплей на Киду из остатков ткани, которые нашла дома»