Художник превращает невзрачные уголки города в красочные и яркие картины

Сейчас его творчество можно встретить во многих городах мира, но когда-то он начинал свой путь с улиц Нью-Йорка. Ходили слухи, что его даже пыталась поймать полиция за такое своеволие. Но, как можно догадаться, у неё это не вышло.

Кусочек сливочного масла