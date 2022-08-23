Художник превращает невзрачные уголки города в красочные и яркие картины

Американский граффити-художник по имени Том Боб не даёт самым невзрачным местам города долго оставаться незамеченными. Ведь то, чем занимается гениальный художник под силу не каждому — он оживляет места улиц, которым, казалось, уже бессмысленно давать второй шанс.
Но Том Боб так не считает. Он находит для любого старого люка, ржавеющей трубы или неприметного столба новую причудливую картинку в своей голове, которую незамедлительно воплощает в жизнь. В результате унылое место города становится красочным уголком, в котором поселилась какая-нибудь мультяшка, и теперь радует глаз жителей!
Международный день Чупа-Чупса
Яичница готова!
Хороший степлер с прочными скобами внутри
Силач
Лягушка
Рыцарь
Для Тома холстом может стать что угодно: канализационные люки, трещины на дорогах, старый бак и многое другое. Но, добавив парочку штрихов от себя, художник превращает самый обычный предмет в уникальный и забавный арт-объект, от которого сложно оторвать взгляд.
А в каком направлении двигаешься ты?
Скакалочка
Время пиццы!
Черепахи
Белочка
Голубь, который решил присесть на дорожку
Ангел
Одна песня на двоих
Сейчас его творчество можно встретить во многих городах мира, но когда-то он начинал свой путь с улиц Нью-Йорка. Ходили слухи, что его даже пыталась поймать полиция за такое своеволие. Но, как можно догадаться, у неё это не вышло.
Кусочек сливочного масла
Далматинец
Мышка и её лакомый кусочек сыра
Смотри по сторонам прежде, чем переходить дорогу!
Источник:
АНТИФИШКИ
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