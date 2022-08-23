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Художник превращает невзрачные уголки города в красочные и яркие картины

Художник превращает невзрачные уголки города в красочные и яркие картины

Автор:
23 августа 2022 09:49
Сообщество : ФотоМир
Метки: art   в мире   город   красота   креатив   талант   фото   художник   
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Американский граффити-художник по имени Том Боб не даёт самым невзрачным местам города долго оставаться незамеченными. Ведь то, чем занимается гениальный художник под силу не каждому — он оживляет места улиц, которым, казалось, уже бессмысленно давать второй шанс.

Но Том Боб так не считает. Он находит для любого старого люка, ржавеющей трубы или неприметного столба новую причудливую картинку в своей голове, которую незамедлительно воплощает в жизнь. В результате унылое место города становится красочным уголком, в котором поселилась какая-нибудь мультяшка, и теперь радует глаз жителей!


Международный день Чупа-Чупса

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Яичница готова!

Хороший степлер с прочными скобами внутри

Силач

Лягушка

Рыцарь

Для Тома холстом может стать что угодно: канализационные люки, трещины на дорогах, старый бак и многое другое. Но, добавив парочку штрихов от себя, художник превращает самый обычный предмет в уникальный и забавный арт-объект, от которого сложно оторвать взгляд.


А в каком направлении двигаешься ты?

Скакалочка

Время пиццы!

Черепахи

Белочка

Голубь, который решил присесть на дорожку

Ангел

Одна песня на двоих

Сейчас его творчество можно встретить во многих городах мира, но когда-то он начинал свой путь с улиц Нью-Йорка. Ходили слухи, что его даже пыталась поймать полиция за такое своеволие. Но, как можно догадаться, у неё это не вышло.


Кусочек сливочного масла

Далматинец

Мышка и её лакомый кусочек сыра

Смотри по сторонам прежде, чем переходить дорогу!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: art   в мире   город   красота   креатив   талант   фото   художник   
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10  комментариев
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16k
Вася 2 часа назад
круто
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10k
Hunson Abadeer 6 минут назад
здорово
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7k
Trenzel2003 19 минут назад
Класссс!
А у нас бы комуАнальщики все бы закрасили в свой любимый цвет, в серый.
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491
Protoss13 20 минут назад
у нас бы дол****ы жэк-овцы закрасили через пару дней
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10k
Dmitry Полчаса назад
Супер!!! Шикарно человек подмечает.
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−39
uid-b3zej3kh 36 минут назад
Комментарий к фото
из этого хорошие часы или секундомер получился бы)
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82
Человек Наблюдающий 39 минут назад
Симпатично и мило. Но детишки в такие места с большим интересом теперь лезть будут =) Особенно под сыр с мышкой и т.д.)
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861
Мой лучший друг 53 минуты назад
Отличная фантазия.
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1k
SHAGREEN Час назад
Талантливо.
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4k
GROMOZEKA 2 часа назад
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