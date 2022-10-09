FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 449 постов • 68 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом
Дерево, которое способно путешествовать по джунглям

Дерево, которое способно путешествовать по джунглям

Автор:
09 октября 2022 09:34
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: джунгли   интересно   природа   удивительно   фото   ходячая пальма   
363
6

На фото - Ходячая пальма. Так называют растение Socratea exorrhiza, так как она, буквально, умеет перемещаться по ландшафту.

Давайте разберемся, как именно "ходит" эта пальма и как именно причудливые корни помогают пальме выживать в суровых конкурентных условиях джунглей.

×
×

Оказывается, у энтов - ходячих деревьев из "Властелина колец", есть реальный прототип!

Пальмы произрастают в Южной Америке и достигают до 25 метров в высоту. У них необычные корни, у которых только кончики находятся в земле. Корни увеличиваются, становясь толще и длиннее, по направлению движения. Так растение тянется вперед. А корни с "плохой" стороны постепенно отмирают.

Это позволяет им активно заселять буреломы, передвигаясь между поваленными деревьями.

Ходячая пальма способна немного сдвинуться с менее выгодного места с точки зрения минеральных веществ и солнечного света. Также они способны передвинуться, если другое дерево упадет и повалит пальму.

Необычные корни помогают им и выживать в болотистой почве.

Перемещается пальма очень медленно. Одну из самых быстрых пальм зафиксировали в Эквадоре - за год она преодолела расстояние в 20 метров. Однако местные гиды вовсю рассказывают о похождениях местных пальм, увеличивая туристическую популярность и необычность мест своего обитания.

«По мере эрозии почвы у дерева вырастают новые, длинные корни, которые находят новую более твердую почву. Иногда за год они преодолевают расстояние до 20 метров», - говорит палеобиолог из Института наук о Земле Словацкой академии наук Петер Врсански.

Ходит далеко не каждая пальма - подавляющее большинство чувствует себя прекрасно и на одном месте. Если условия ее полностью устраивают. Биолог из Коста-Рики Херардо Авалос долгое время был уверен, что способность пальм передвигаться - это миф. Потому что не мог зафиксировать никаких перемещений, наблюдая за десятками этих растений.

Местные жители с древних времен очень любили эти пальмы. В ход шли все части дерева. Из стволов делали охотничьи копья и трубки, строили дома. Плоды дерева употребляли в пищу. А листьями покрывали крышу.


На фото - главный враг ходячих пальм.

Это белобородый пекари, животное всеядное, но предпочитающее травоядную пищу. Пекари очень любят семена ходячих пальм, чем существенно снижают их распространение.

На ходячих пальмах растет много так называемых эпифитов. Это растения, которые вырастают на других растениях, при этом не являются паразитами. Просто они хотят быть поближе к солнечным лучам, а заодно и подальше от травоядных животных. Подобные растения широко распространены в Южной Америке и ходячие пальмы им особенно нравятся.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: джунгли   интересно   природа   удивительно   фото   ходячая пальма   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
ss 44 минуты назад
Триффиды...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
7k
Shtoppi 22 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
938
Lexx 2 часа назад
Эти были раньше вашего "Властелина колец".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1307440



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Женские секреты, о которых не принято говорить
Женские секреты, о которых не принято говорить
"Фуру на рентгене не досматривали": появились кадры осмотра грузовика на Крымском мосту
"Фуру на рентгене не досматривали": появились кадры осмотра грузовика на Крымском мосту
Набирающие популярность в сообществах
Каким был Петроград в 1917 году
Каким был Петроград в 1917 году
10 классных книг, которые можно прочитать за выходные
10 классных книг, которые можно прочитать за выходные
Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием
Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Показалось

Лучшие демотиваторы
Скажу внукам, что раньше так в холодильник поступали горчица, кетчуп и майонез

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#забавно#в мире#история#аварии#СССР#подборка#девушки#сатира
#Юмор#люди#животные#Прикол#Россия#дтп#авто аварии#интересное#кошки#творчество
#интересно#фотографии#удивительно#картинки#Украина#кино#познавательно#gif#креатив#Крымский мост
Подарки для Путина: что дарили президенту в его день рождения Подарки для Путина: что дарили президенту в его день рождения 15 удивительных природных явлений 15 удивительных природных явлений 10 уникальных мест планеты, которые действительно существуют 10 уникальных мест планеты, которые действительно существуют Необычные, но вполне реальные фрукты и ягоды Необычные, но вполне реальные фрукты и ягоды 15 недавно обнаруженных видов животных 15 недавно обнаруженных видов животных Паутины из зигзагов, огромные конусы и гамаки Паутины из зигзагов, огромные конусы и гамаки

На что жалуетесь?

Вернуться