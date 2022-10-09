Дерево, которое способно путешествовать по джунглям

Перемещается пальма очень медленно. Одну из самых быстрых пальм зафиксировали в Эквадоре - за год она преодолела расстояние в 20 метров. Однако местные гиды вовсю рассказывают о похождениях местных пальм, увеличивая туристическую популярность и необычность мест своего обитания.

«По мере эрозии почвы у дерева вырастают новые, длинные корни, которые находят новую более твердую почву. Иногда за год они преодолевают расстояние до 20 метров», - говорит палеобиолог из Института наук о Земле Словацкой академии наук Петер Врсански.

Ходит далеко не каждая пальма - подавляющее большинство чувствует себя прекрасно и на одном месте. Если условия ее полностью устраивают. Биолог из Коста-Рики Херардо Авалос долгое время был уверен, что способность пальм передвигаться - это миф. Потому что не мог зафиксировать никаких перемещений, наблюдая за десятками этих растений.

Местные жители с древних времен очень любили эти пальмы. В ход шли все части дерева. Из стволов делали охотничьи копья и трубки, строили дома. Плоды дерева употребляли в пищу. А листьями покрывали крышу.

На фото - главный враг ходячих пальм.