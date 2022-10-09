Дерево, которое способно путешествовать по джунглям

На фото - Ходячая пальма. Так называют растение Socratea exorrhiza, так как она, буквально, умеет перемещаться по ландшафту.
Давайте разберемся, как именно "ходит" эта пальма и как именно причудливые корни помогают пальме выживать в суровых конкурентных условиях джунглей.
Оказывается, у энтов - ходячих деревьев из "Властелина колец", есть реальный прототип!
Пальмы произрастают в Южной Америке и достигают до 25 метров в высоту. У них необычные корни, у которых только кончики находятся в земле. Корни увеличиваются, становясь толще и длиннее, по направлению движения. Так растение тянется вперед. А корни с "плохой" стороны постепенно отмирают.
Это позволяет им активно заселять буреломы, передвигаясь между поваленными деревьями.
Ходячая пальма способна немного сдвинуться с менее выгодного места с точки зрения минеральных веществ и солнечного света. Также они способны передвинуться, если другое дерево упадет и повалит пальму.
Необычные корни помогают им и выживать в болотистой почве.
Перемещается пальма очень медленно. Одну из самых быстрых пальм зафиксировали в Эквадоре - за год она преодолела расстояние в 20 метров. Однако местные гиды вовсю рассказывают о похождениях местных пальм, увеличивая туристическую популярность и необычность мест своего обитания.
«По мере эрозии почвы у дерева вырастают новые, длинные корни, которые находят новую более твердую почву. Иногда за год они преодолевают расстояние до 20 метров», - говорит палеобиолог из Института наук о Земле Словацкой академии наук Петер Врсански.
Ходит далеко не каждая пальма - подавляющее большинство чувствует себя прекрасно и на одном месте. Если условия ее полностью устраивают. Биолог из Коста-Рики Херардо Авалос долгое время был уверен, что способность пальм передвигаться - это миф. Потому что не мог зафиксировать никаких перемещений, наблюдая за десятками этих растений.
Местные жители с древних времен очень любили эти пальмы. В ход шли все части дерева. Из стволов делали охотничьи копья и трубки, строили дома. Плоды дерева употребляли в пищу. А листьями покрывали крышу.
На фото - главный враг ходячих пальм.
Это белобородый пекари, животное всеядное, но предпочитающее травоядную пищу. Пекари очень любят семена ходячих пальм, чем существенно снижают их распространение.
На ходячих пальмах растет много так называемых эпифитов. Это растения, которые вырастают на других растениях, при этом не являются паразитами. Просто они хотят быть поближе к солнечным лучам, а заодно и подальше от травоядных животных. Подобные растения широко распространены в Южной Америке и ходячие пальмы им особенно нравятся.
Источник:
АНТИФИШКИ
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