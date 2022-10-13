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Да будет свет: 14 реальных животных, которые умеют светиться в темноте

Да будет свет: 14 реальных животных, которые умеют светиться в темноте

Автор:
13 октября 2022 08:48
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   природа   светиться в темноте   удивительно   фото   
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Природа наградила этих животных суперособенностью — биолюминесценцией. Она помогает им выживать, отпугивать недоброжелателей и подавать сигналы сородичам. Держим пари, вы точно удивитесь, узнав, что эти восхитительные существа живут с нами на одной планете.

Каких только живых существ не создала природа (как показывает практика, с фантазией у неё всё в порядке). Только вспомните, с каким интересом вы посещали зоопарк в детстве и с каким восторгом рассматривали животных, которых ранее никогда не видели. Хотите испытать эти чувства снова? Тогда фотографии удивительных светящихся созданий точно вам понравятся.

Флуоресцирующий скорпион

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Флуоресценция — разновидность нетеплового свечения. Может наблюдаться у различных животных и насекомых. В подавляющем большинстве случаев учёные не могут отследить механизмы её возникновения.


Светящийся кальмар


Многоножка сигмория


Аксолотль — удивительный светящийся дракончик

Аксолотль — невероятное существо, которое ни на кого не похоже. Это не взрослое животное, а личинка амбистом (хвостатых земноводных). Аксолотль может прожить всю жизнь, так и не превратившись во взрослую амфибию.


Гидроидные полипы украсили собой раковины улиток


Светящаяся личинка железнодорожного червя


Лунная медуза


Светящийся жук-щелкун


Светящиеся морские анемоны

В это трудно поверить, но анемон является животным. Да-да, это беспозвоночный хищник, который живёт под водой, прикрепляясь к кораллам.


Биолюминесцентный геккон Pachydactylus rangei


Бразильская светящаяся акула


Южноамериканская квакша в горошек — первая известная в мире флуоресцентная лягушка


Светящаяся морская черепаха Хоксбилла


Улитка-фонарик или Hinea brasiliana

Источник:

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Метки: животные   интересно   природа   светиться в темноте   удивительно   фото   
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1  комментарий
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sumrаknn Полчаса назад
Скорпионы вроде не светятся, они светятся в улбтрафиолете, но это нельзя назвать "светятся"
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