Да будет свет: 14 реальных животных, которые умеют светиться в темноте

Каких только живых существ не создала природа (как показывает практика, с фантазией у неё всё в порядке). Только вспомните, с каким интересом вы посещали зоопарк в детстве и с каким восторгом рассматривали животных, которых ранее никогда не видели. Хотите испытать эти чувства снова? Тогда фотографии удивительных светящихся созданий точно вам понравятся.

Флуоресцирующий скорпион