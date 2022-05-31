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15 удивительных природных явлений

15 удивительных природных явлений

Автор:
31 мая 2022 09:24
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   красота   природа   удивительно   факты   фото   явление   
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Природа — настоящая художница и выдумщица. Только она способна создавать удивительные вещи и при этом ни разу не повториться. Наблюдать за её творениями — одно удовольствие.

Иногда, чтобы увидеть некоторые из них, путешественникам приходится проделывать немалый путь. Однако ощущения, полученные после увиденного, как правило, полностью компенсируют физические и эмоциональные затраты. Если вы давненько не сталкивались ни с чем необычным, но новые впечатления нужны, как воздух, предлагаем насладиться уникальными природными явлениями, представленными в нашей подборке.


Морской котик-альбинос

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Голубоглазый котик необычного окраса был обнаружен на острове Тюленей, который находится в Охотском море. Исследователи считают такое явление невероятно редким. Шансы рождения альбиноса составляют 1 на 100000. За тюленем теперь ведётся тщательное наблюдение, чтобы при необходимости оказать ему своевременную помощь. Альбиносы в животном мире часто подвергаются гонениям со стороны сородичей. К тому же у них всегда имеются проблемы со слухом и зрением.


Нерест нерки на Аляске

Сезон икрометания заставляет нерку меняться до неузнаваемости. Обычные рыбы серебристого окраса становятся ярко-красными. Природа подарила нерке эту особенность, чтобы она могла защитить себя от хищников, сообщая им о своей «ядовитости».


Горящий холм Янардаг

Природный вечный огонь, постоянно горящий на склонах холма Янардаг, является следствием постоянного выброса горючего газа из подстилающих грунтов. Удивительная достопримечательность находится в Азербайджане.


Светящиеся грибы

Происхождение люминесцентных грибов по-прежнему не имеет точного объяснения. Некоторые учёные считают, что светящиеся грибы обязаны своей окраской природным условиям, которые их окружают. По другим версиям — свечение требуется для размножения и отпугивания врагов. Всего в природе известно около 70 видов светящихся грибов. Поэтому данное явление нельзя назвать многочисленным.


Полосатые айсберги

Полосатые айсберги, похожие на цветное мороженое — удивительное явление, которое можно наблюдать в Антарктиде. Необычные полосы образуются после откалывания огромных кусков льда от основного ледника. Их окрас зависит от возраста айсберга и состава воздуха. Так, если в верхних слоях льда содержится много воздуха, полосы будут матово-белые. Если воды — будет преобладать белый с голубым отливом. Зелёный цвет появляется вследствие частого контакта с водорослями. Полосы на айсбергах также могут быть жёлтыми, коричневыми и даже розовыми.


Дерево Пандо

Пандо — самый большой живой организм в мире. Многочисленные деревья, занимающие площадь в 43 гектара, имеют единую корневую систему. По предположениям биологов, зарождение гиганта произошло более 80000 лет назад. Находится это чудо в штате Юта, США.


Объединение гусениц в своеобразный «поезд» выглядит восхитительно

Иногда люди сталкиваются с таким явлением, когда гусеницы, выстроившись в шеренгу, послушно идут друг за другом. Для чего они это делают? Всё просто — так насекомые борются за выживание. Такая схема передвижения позволяет безопасно перебраться от одного источника еды к другому, ведь хищники воспринимают такой «поезд», как одно большое существо.


Трехглазая змея

Служба парков и дикой природы Северной территории Австралии поделилась фотографиями, на которых была изображена змея с тремя глазами. Необычное существо было найдено местными рейнджерами. Исследователей очень заинтересовал этот случай, ведь рентгеновские снимки показали, что змея имела не две отдельные головы, а один череп с тремя функционирующими глазами. Учёные считают, что третий глаз у животного появился не вследствие влияния экологии. Главная версия — эмбриональная мутация.


Ядовитый морской слизень «Испанский танцор» был замечен у побережья Западной Австралии

Испанский танцор — удивительный моллюск, встретить которого можно в основном во время ночных погружений в море. Существо не любит солнечный свет и предпочитает не показываться всем на вид. Однако иногда его выбрасывает на мелководье волнами, что даёт людям прекрасную возможность понаблюдать за необычным созданием со стороны.


Мостовая гигантов

Мостовая гигантов — главная достопримечательность Ирландии. Представляет собой скалистый берег, который состоит из отдельных базальтовых гранёных колонн, тесно прижатых друг к другу. Все колонны преимущественно шестигранные. Учёные выяснили, что колонны образовались вследствие серии вулканических подвижек, остывания и горизонтального сжатия лавы.


Бабочки Монархи зимуют на дереве в Мексике

Каждый год миллионы бабочек монархов улетают зимовать в Мексику, Флориду, Калифорнию, а после возвращаются обратно. Монархи на месте зимовки — запоминающееся зрелище, они висят целыми гроздями на ветках и стволах деревьев.


Эти пушистые шарики на самом деле являются минералом под названием окенит. И они совсем не мягкие

Окенит — достаточно редкий минерал, встретить который можно в Гренландии, Исландии, Индии.


Подводный лес на озере Каинды

Озеро Каинды образовалось в результате природного явления — вода затопила ущелье, создав естественные природные ворота в самой середине водоёма. Самой интересной достопримечательностью являются ели, как будто растущие из самой воды. На самом деле эти деревья давно погибли, а то, что они сохранились в таком виде, является результатом своеобразной «консервации» за счёт низкой температуры воды.


Так выглядит яйцо акулы

Около 70% акул являются живородящими. Остальные 30% — откладывают яйца, внутри которых можно разглядеть настоящий, живой эмбрион.


Бонус: редкое и мистическое явление Фата-моргана

Фата-моргана — сложное оптическое явление, возникающее в тех случаях, когда в нижних слоях атмосферы образуется несколько чередующихся слоёв воздуха различной плотности и температуры. В результате они становятся способны давать зеркальные отражения. Отдалённые объекты становятся видны многократно и с наличием разнообразных искажений, иллюзий.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересно   красота   природа   удивительно   факты   фото   явление   
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