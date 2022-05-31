15 удивительных природных явлений

Полосатые айсберги, похожие на цветное мороженое — удивительное явление, которое можно наблюдать в Антарктиде. Необычные полосы образуются после откалывания огромных кусков льда от основного ледника. Их окрас зависит от возраста айсберга и состава воздуха. Так, если в верхних слоях льда содержится много воздуха, полосы будут матово-белые. Если воды — будет преобладать белый с голубым отливом. Зелёный цвет появляется вследствие частого контакта с водорослями. Полосы на айсбергах также могут быть жёлтыми, коричневыми и даже розовыми.

Дерево Пандо