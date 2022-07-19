Необычные, но вполне реальные фрукты и ягоды

Рынки в тёплых и тропических странах ломятся от изобилия удивительных фруктов и ягод, которые больше похожи на нечто крайне фантастическое и совершенно нереальное. К сожалению, многие из нас не имеют возможности насладиться их вкусом прямо сейчас. Однако это не повод грустить. Для начала можно ознакомиться с нашей подборкой, чтобы оценить внешний вид нетипичных фруктов и понять, а нужно ли их вообще пробовать?

Акебия