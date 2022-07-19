Необычные, но вполне реальные фрукты и ягоды

Экзотические фрукты — это не только рамбутан и маракуйя. Природа может предложить куда больше разнообразия, чем мы представляем.
Рынки в тёплых и тропических странах ломятся от изобилия удивительных фруктов и ягод, которые больше похожи на нечто крайне фантастическое и совершенно нереальное. К сожалению, многие из нас не имеют возможности насладиться их вкусом прямо сейчас. Однако это не повод грустить. Для начала можно ознакомиться с нашей подборкой, чтобы оценить внешний вид нетипичных фруктов и понять, а нужно ли их вообще пробовать?
Акебия
Где растёт: Япония, Китай, Корея.
Вкус: Кисло-сладкий, напоминающий малину. Также отличается крайне приятным ароматом.
Аки или блигия вкусная
Где растёт: Ямайка, Бразилия, Колумбия, Эквадор, Австралия.
Вкус: Есть фрукт в сыром виде категорически нельзя, так как он ядовит. Употребляют в пищу только специально обработанные плоды, которые по вкусу напоминают грецкий орех.
Амбарелла
Где растёт: Индия, Индонезия, Австралия, Бразилия, Ямайка, Фиджи, Венесуэлла.
Вкус: Что-то среднее между ананасом и манго, имеет сочную хрустящую мякоть.
Бам-балан
Где растёт: остров Борнео (Малайзия).
Вкус: По вкусу этот необычный фрукт напоминает наваристый борщ со сметаной.
Жаботикаба
Где растёт: Аргентина, Филиппины, Куба, Колумбия, Бразилия, Панама, Уругвай.
Вкус: Близок к винограду. Кожица имеет горьковатый привкус, поэтому в пищу используется преимущественно мякоть плода.
Канистель
Где растёт: Ямайка, Багамские острова, Южная Мексика, Панама, Никарагуа, Куба, Гватемала.
Вкус: Если закрыть глаза, то можно представить, что вы едите сладковатый картофель. Канистель добавляют как в основные блюда, так и в десерты.
Кивано
Где растёт: Африка, Австралия, Новая Зеландия, Израиль, Коста-Рика, Чили.
Вкус: Напоминает что-то среднее между бананом, киви, огурцом и авокадо.
Купуасу
Где растёт: Колумбия, Перу, Бразилия, Колумбия, Эквадор, Мексика.
Вкус: Кисло-сладкий, напоминает смесь груши, ананаса и банана.
Куруба
Где растёт: Индия, Перу, Эквадор, Боливия, Колумбия, Уругвай.
Вкус: Напоминает маракуйю.
Лонган
Где растёт: Китай, Камбоджа, Таиланд, Вьетнам.
Вкус: Имеет виноградный освежающий вкус.
Человеку не стоит сразу есть много плодов лонгана, так как они вызывают повышение температуры тела.
Магический фрукт
Где растёт: Австралия, Западная Африка, Тайвань, Япония.
Вкус: Выраженный сладковатый.
Мамея
Где растёт: Колумбия, Мексика, Эквадор, Юго-Восточная Азия, Венесуэлла.
Вкус: Почти ничем не отличается от абрикоса.
Маранг
Где растёт: Австралия, Филиппины, Малайзия.
Вкус: Некоторые гурманы считают, что маранг напоминает по вкусу пломбир в вафельном стаканчике, другие придерживаются мнения, что его плоды — это точный вкус пастилы.
Марула
Где растёт: Южная Африка.
Вкус: Отличается приятным запахом и практически нейтральным вкусом.
Наранхилла
Где растёт: Колумбия, Венесуэла, Панама, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Чили.
Вкус: Несмотря на явную схожесть с помидором, имеет вкус клубники и ананаса.
Питанга
Где растёт: Бразилия, Парагвай, Колумбия, Венесуэла, Израиль, Индия, Гайана, Южный Китай, Центральная Америка.
Вкус: Вишнёвый с выраженной горчинкой.
Чомпу
Где растёт: Шри-Ланка, Малайзия, Колумбия, Таиланд, Индия.
Вкус: Напоминает слегка подслащённую воду, вкус практически нейтральный.
Янгмей
Где растёт: Китай.
Вкус: Сладкий и терпкий.
Плоды янгмея редко употребляют в пищу. Наиболее часто дерево выращивают для украшения садов и парков.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Плоды содержат сахаров 4,32 %, протеина 1,80 %. Общая кислотность 1,89 %, таннидов 0,24 %. Кроме того плоды содержат фолиевую кислоту, пектиновые вещества. В плодах содержится от 16 до 54 мг % аскорбиновой кислоты.