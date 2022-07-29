10 уникальных мест планеты, которые действительно существуют

Озеро Байкал, которое находится в южной части Восточной Сибири, скованно льдом почти пять месяцев в году. Каждую зиму, когда температура падает ниже 0°C, поверхность самого большого в мире пресноводного озера замерзает. Лёд формируется только в середине зимы. Ещё долго после начала сильных сибирских морозов, когда другие реки и озёра уже покрылись льдом, Байкал будет сопротивляться ледообразованию. Но когда озеро начнёт замерзать, как правило, в начале января, оно останется замерзшим примерно пять месяцев, или с января по май. Байкал замерзает, но вода настолько прозрачная, что, стоя на поверхности, можно с лёгкостью заглянуть вглубь озера на 40 метров. Ветер, перепады температур, мороз и солнце образуют трещины во льду и ледяные торо́сы (или глыбы). Прозрачные и сверкающие, эти нагромождения льда изумрудного цвета похожи на осколки стекла, возвышающегося над ровной поверхностью. Их появление вызвано медленным и неравномерным давлением в основной массе льда, а также неравномерной структурой и разницей в температурах. Теперь это место в списке тех, где вам обязательно нужно побывать..

Туннель любви, Украина