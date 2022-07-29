10 уникальных мест планеты, которые действительно существуют

Мир настолько полон природных чудес, что открывать новые, невероятные и удивительные места можно каждый день. Эти невероятные места рассредоточены по всему миру и могут быть самыми разными: от отдельных памятников до водных просторов, от древних поселений до современных городов.
Не для всех они окажутся интересными, манящими или хотя бы доставляющими эстетическое наслаждение, но кто-то сочтёт их самыми потрясающими местами на Земле. И, да, все эти места реальны!
Долина Любви, Турция
Далеко в засушливых и пыльных равнинах Малой Азии находится одна из самых главных достопримечательностей Турции. Каппадокия входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, ведь здесь можно найти древние пещерные поселения, подземные монастыри и образцы византийского искусства. Вероятно, это один из самых исторически важных районов на Ближнем Востоке. Может показаться довольно странным, что эта местность также является домом для целого леса гигантских каменных фаллосов. Вы не ослышались! Благодаря долгой истории геологических изменений, скалы в окрестностях приобрели причудливые формы.
Самые необычные формы образовались в Долине Любви. Высокие скалы, увенчанные на вершинах немного коническими утолщениями, похожи на пенис. Вся долина полна ими: огромные каменные фаллосы простираются насколько хватает глаз. Неудивительно, что этот район теперь является любимым местом для весельчаков из разных стран, которые делают забавные фотографии.
Долина Джатинга, Ассам, Индия
Эта деревенька с населением в 2500 человек известна на весь мир необъяснимым явлением — самоубийством птиц. Большинство перелетных птиц, оказавшихся здесь, никогда не покинут город, поскольку упадут замертво безо всякой причины. Случай кажется ещё более непостижимым, поскольку птицы всегда падают между 6:00 и 9:30 вечера в безлунные ночи сентября и октября. Эти массовые самоубийства происходят только на полосе земли размером 1,6 км на 183 метра.
Говорят, что это явление повторяется год за годом без перерыва в течение более чем столетия. Местные жители объясняют его так: злые духи в небе заставляют птиц расстаться с жизнью. Но у учёных своя версия. Они считают, что густой туман на большой высоте вызывает у птиц головокружение, вследствие чего они ударяются о деревья и здания, и, в конечном итоге, разбиваются насмерть. Другая версия, предложенная учёными, заключается в том, что птиц привлекают огни деревни, а впоследствии из-за этих огней они не могут ориентироваться. Ни одна из теорий, однако, не имеет доказательств и не раскрывает тайну этого загадочного места в Индии. Так что явление продолжает интриговать умы и жителей, и туристов.
Мыс Slope Point, Новая Зеландия
Мыс Слоуп Поинт – это самая южная точка Южного острова Новой Зеландии. Этот регион постоянно обдувают свирепые и холодные юго-западные ветра со стороны Антарктиды. Ветер здесь столь мощный и порывистый, что деревья изогнуты в направлении ветра. В основном здесь разводят овец, и, кроме небольшого количества этих парнокопытных, в этой части острова нет ни людей, ни других животных. Есть несколько заброшенных лачуг, построенных под защитой деревьев, но даже они заброшены.
Впечатляющие отвесные скалы спускаются к океану. Виды на каменистое побережье и окружающие скалы открываются поистине изумительные. Небольшой указатель показывает расстояние до экватора и Южного полюса. Также посреди сельскохозяйственных угодий стоит небольшой маяк. К Слоуп Поинту не ведут дороги, но до него можно дойти пешком за 20 минут, следуя по ветхим жёлтым указателям.
Камень Аль-Наслаа
Есть много природных явлений, которые могут ошеломить путешественника. Это одно из них. Само совершенство. Видите ровный разрез между гранями этих двух стоящих камней? Аль-Наслаа — один из самых фотогеничных петроглифов (петроглифами называют высеченные на камне изображения) в этой местности. Его естественная форма — большая загадка, которую ещё никто не разгадал. Обязательно побывайте во время отпуска в Саудовской Аравии, чтобы полюбоваться этим природным явлением.
Разноцветные дюны, США
Разноцветные дюны в Национальном Вулканическом парке Ла́ссен выглядят как пейзаж с акварельной картины. Красные и оранжевые пятна покрывают холмистую местность с зелёными деревьями, рассредоточенными по всей территории. Чернота вулканической земли контрастирует с их яркими оттенками. Красочные завихрения и пятна кажутся работой ландшафтных дизайнеров, но они являются одним из шедевров природы. Художники, ответственные за необычный внешний вид дюн — местные вулканы. Разноцветные дюны — это пемзовые поля, образовавшиеся из слоев окисленного вулканического пепла. Они стали такими красочными благодаря пеплу, который осел прямо на раскаленные потоки лавы.
Исчезающий пляж, Одиша
Пляж, "играющий в прятки", расположен в штате Одиша (старое название Орисса), Индия. Здесь море исчезает и чудесным образом появляется вновь. Его игра в прятки принесёт незабываемые впечатления, которые оставят вас в благоговейном трепете перед чудесами природы. Поистине удивительно, как море во время отлива отступает на пять километров, а затем возвращается вновь стремительным потоком.
Отлив дает уникальную возможность рассмотреть морское дно. Помимо этого, когда вы гуляете по пляжу, ноги погружаются в мелководье и влажный песок, и если сделать снимок издалека, будет казаться, будто вы идёте по воде.
Изумрудный лёд на озере Байкал, Россия
Озеро Байкал, которое находится в южной части Восточной Сибири, скованно льдом почти пять месяцев в году. Каждую зиму, когда температура падает ниже 0°C, поверхность самого большого в мире пресноводного озера замерзает. Лёд формируется только в середине зимы. Ещё долго после начала сильных сибирских морозов, когда другие реки и озёра уже покрылись льдом, Байкал будет сопротивляться ледообразованию. Но когда озеро начнёт замерзать, как правило, в начале января, оно останется замерзшим примерно пять месяцев, или с января по май. Байкал замерзает, но вода настолько прозрачная, что, стоя на поверхности, можно с лёгкостью заглянуть вглубь озера на 40 метров. Ветер, перепады температур, мороз и солнце образуют трещины во льду и ледяные торо́сы (или глыбы). Прозрачные и сверкающие, эти нагромождения льда изумрудного цвета похожи на осколки стекла, возвышающегося над ровной поверхностью. Их появление вызвано медленным и неравномерным давлением в основной массе льда, а также неравномерной структурой и разницей в температурах. Теперь это место в списке тех, где вам обязательно нужно побывать..
Туннель любви, Украина
Недалеко от города Клевань, Украина, деревья превратили почти 4-х километровый участок железной дороги в очаровательный зелёный туннель. Поезд, который перевозит древесину на местный деревоперерабатывающий завод, ходит здесь три раза в день. В остальное время — это прекрасное место для прогулок как в паре, так и в одиночестве. Благодаря романтической атмосфере этот участок железной дороги стали называть Туннель любви.
Также его называют Туннелем Зеленой мили — за яркую зелёную листву на деревьях. Весной и летом туннель особенно прекрасен. Но колоритные цвета осени и заснеженные пейзажи зимы также зачаровывают. Местная легенда гласит, что у тех пар, чьи намерения искренни, исполнится загаданное желание.
Горы Тяньцзи, Китай
Необычные по красоте летающие горы, расположенные на планете Пандора в фильме Аватар, не выдумка режиссеров. Располагаются парящие горы в Китае, являясь а. Скалы привораживают и поражают с первого взгляда, поэтому отправляясь в Поднебесную, стоит на несколько дней съездить в провинцию Хунань, где парк и находится. Для посетителей тут созданы отличные условия для размещения, питания и времяпровождения. Кроме гор, есть возможность увидеть и множество других природных достопримечательностей. Находится парк в северо-западной части страны, недалеко от одноименного города. Местность полна чудес и природных достопримечательностей. Соседство парку Чжанцзяцзе составляют не менее знаменитые геологические парки Янцзяцзе, Таньцзышань и Сюсиюй. Чжанцзяцзе является старейшим парком Китая, созданный в 1982 г. Его территория огромная и составляет почти 13 тысяч квадратных километров, на которых располагаются горы, леса, другая растительность, водится огромное количество животных.
В 1992 г. был взят под охрану ЮНЕСКО, как составляющая часть, Улинъюань. Через девять лет парк получил статус Национального лесного геопарка пиков из песчаника (по решению профильного китайского министерства). Входит и в Глобальную сеть геологических парков, охраняемых ЮНЕСКО. На самом деле Горы Улинъюань - это скалистые пики-столбы, созданные из кварца и песчаника, и превратившиеся в настоящее чудо природы под воздействием эрозийных процессов и выветривания. Общее количество необычных скал составляет больше 3 тысяч, и около одной тысячи имеют высоту в 200 метров. Самый высокий пик – гора Дюпенг, которая уходит в небо на 1,890 метров.
Голубой город Шавен, Марокко
Небесные тона улиц в марокканском городе Шавен кажутся сказочными декорациями. Цветовая палитра поднимающихся в гору зданий изобилует пронзительными оттенками синих, голубых и лазурных цветов. Город, где стены зданий, оконные рамы, деревянные двери домов, ступени и даже цветочные горшки наполнены синевой, является одним из крупнейших туристических центров северного Марокко. Насыщенные оттенки голубой лазури, переходящие в синие и фиолетовые тона, обновляются несколько раз в год. Жители Шавена раскрашивают здания заново перед крупными праздниками и фестивалями, проходящими в городе несколько раз в год.
Таким цветовым однообразием Шавен, основанный в 1471 году в качестве крепости для защиты от португальских захватчиков, обязан местной еврейской общине. Город стал одним из крупнейших убежищ для изгнанных из Испании во времена Реконкисты иудеев. Согласно библейским заветам, синие и голубые оттенки домов должны символизировать молитвенное покрывало талит и напоминать о Боге. Численность еврейского населения Шавена с 15 века значительно сократилась, но местные жители сохранили традицию раскрашивания зданий в небесные тона.
Источник:
АНТИФИШКИ
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