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Паутины из зигзагов, огромные конусы и гамаки

Паутины из зигзагов, огромные конусы и гамаки

Автор:
18 сентября 2022 09:42
Метки: интересно   паук   паутина   познавательно   природа   удивительно   фото   
191
7

Пауки освоили кучу видов ловчих сетей под разные случаи жизни!

Человеки, вам до нас ещё расти и расти!

Наиболее привычной для нас с вами является колесовидная сеть. Это изобретение пауков-кругопрядов. Вы можете встретить её практически везде. Этот вид паутины легко опознать по кругу из радиальных нитей, сходящихся в одной точке. Другим концом эти нити крепятся за толстую каркасную паутину. Сверху это великолепие украшено липкой ловчей нитью.

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Это колесовидная паутина паука Дарвина. Да, она довольно неряшлива, зато среди других пауков он плетёт самые длинные сети — они достигают 25 метров длины!

Некоторые виды восьминогих изменяют стандартную структуру. Кто-то размещает её в горизонтальной плоскости, чтобы ловить падающих с деревьев насекомых. Такой тип сети называется паутина-гамак. Главная фишка колесовидной сети и её производных — незаметность. Тонкая и лёгкая, она проскальзывает мимо внимания хищников и жертв. Первые не могут найти паука, а вторые обнаруживают ловушку, когда становится слишком поздно.

Этот матрас надёжно и безболезненно остановит падение с любой высоты. Правда, за его использование придётся заплатить.

Впрочем, некоторые пауки наносят на неё стаблиментумы — зигзагообразные толстые нити. Они ярко сияют в ультрафиолете, привлекая внимание насекомых, но повышая вероятность обнаружения хищниками. Пауки рода аргиопа готовы идти на риск.

Некоторые из них настолько отчаянны, что покрывают стаблиментумами всю сеть, превращая её в зигзагообразную паутину.

Воронковые пауки поступают иначе, их паутины — настоящий шёлковый бастион. Её сложно не заметить, ведь это очень плотный конус. Его задача — не ловить насекомых, но спрятать охотника. Стоит жертве зацепить одну из растяжек, паук выскочит наружу и затащит невезучую животину на ужин.

Заходи! Ужином будешь?

Все названные выше паутины объединяет одно — они работают в пассивном режиме. А вот паук-гладиатор превратил свои тенёта в оружие. Он натягивает ловчую сеть между четырьмя передними лапами и, дождавшись момента, набрасывает её на насекомое. Одно движение, и членистоногое бессильно бьётся в опутывающих его сетях.

Прочная и толстая, эта паутина способна остановить кого угодно (сопоставимых с пауком размеров).

А некоторые пауки вообще не запариваются со всеми тонкостями паутиностроения. Для успешной охоты им достаточно одной единственной нити. Так, например, поступает паук болас. Этот вид выпускает одну нить, на конце которой свисает капелька клея. Основная добыча паука — мотыльки. Когда жертва подлетит достаточно близко, паук болас раскачивает нить и кидает её в сторону будущего обеда. Получается паучий аналог человеческого лассо.

Так есть хочет, аж слюной обливается.

Это далеко не все виды паутин. Пауки оттачивали инженерное мастерство миллионы лет, а объем статьи ограничен. Но, может быть, вы бы хотели, чтобы мы рассказали о премудростях паутиностроения ещё? Пишите об этом в комментариях!

Источник:

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Метки: интересно   паук   паутина   познавательно   природа   удивительно   фото   
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Евгений 19 минут назад
Нет не хотим.
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