Паутины из зигзагов, огромные конусы и гамаки

Это колесовидная паутина паука Дарвина. Да, она довольно неряшлива, зато среди других пауков он плетёт самые длинные сети — они достигают 25 метров длины!

Некоторые виды восьминогих изменяют стандартную структуру. Кто-то размещает её в горизонтальной плоскости, чтобы ловить падающих с деревьев насекомых. Такой тип сети называется паутина-гамак. Главная фишка колесовидной сети и её производных — незаметность. Тонкая и лёгкая, она проскальзывает мимо внимания хищников и жертв. Первые не могут найти паука, а вторые обнаруживают ловушку, когда становится слишком поздно.