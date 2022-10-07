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Жили себе, поживали, и вдруг хозяева решили завести ещё одного друга

Жили себе, поживали, и вдруг хозяева решили завести ещё одного друга

Автор:
07 октября 2022 16:56
Сообщество : Животные
Метки: Эмоции   домашние животные   интересное   кошки   собаки   фотографии   
908
15

С нашей точки зрения, питомцев много не бывает (позволяло бы пространство и ресурсы), мы всегда не прочь завести нового пушистика, который будет радовать своими шалостями и весело взаимодействовать с теми питомцами, которые у нас живут давно. А что с точки зрения этих самых старожилов? Они порой бывают очень удивлены такими переменами!

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Источник:

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Метки: Эмоции   домашние животные   интересное   кошки   собаки   фотографии   
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1  комментарий
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205
al-lav 12 секунд назад
Т.к. в доме зверинец на протяжении последних лет двадцати (от собак до улиток), то ни одна из фоток не вызывает удивления.
Всё из серии: "Плавали - знаем" :-)
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Axel
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https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
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