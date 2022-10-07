Жили себе, поживали, и вдруг хозяева решили завести ещё одного друга

С нашей точки зрения, питомцев много не бывает (позволяло бы пространство и ресурсы), мы всегда не прочь завести нового пушистика, который будет радовать своими шалостями и весело взаимодействовать с теми питомцами, которые у нас живут давно. А что с точки зрения этих самых старожилов? Они порой бывают очень удивлены такими переменами!