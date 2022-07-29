Особенная собачка постоянно выглядит удивлённой

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Собачка по кличке Белль родилась с одной уникальной особенностью - из-за чего она постоянно выглядит удивлённой. Хозяева несколько лет назад взяли её из приюта, и теперь души в ней не чают.
Знакомьтесь, это Белль (Belle) - она живёт в Канзасе, США, с любящей хозяйкой. Она метис добермана и австралийской пастушьей собаки, и у неё есть одна особенность, которая отличает её от других. Белль родилась с дефектом, из-за которого постоянно выглядит удивлённой. Неправильное врожденное расположение мышц стало причиной того, что глаза собаки буквально натянуты назад.
Хозяйка собаки, Лизхен О'Коннор, взяла её из приюта в 2017 году. По словам хозяйки, дефект никак не влияет на здоровье и жизнь собаки. Ей только приходится периодически закапывать в глаза питомицы специальные капли для увлажнения. Кроме прочего, Белль - очень добродушное и милое создание, которое прекрасно ладит со всеми.
"Белль очень добра с другими животными, а также прекрасно ладит с детьми. Она чудесная собака, и любит повеселиться. Если бы собаки могли бы смеяться - Белль бы постоянно это делала! Когда люди встречают ее вживую, они обычно отмечают, какая она красавица, и какая у нее уникальная мордочка," - говорит хозяйка.
Хозяева всей душой обожают Белль такой, какая она есть
Источник:
АНТИФИШКИ
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