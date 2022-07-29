Особенная собачка постоянно выглядит удивлённой

"Белль очень добра с другими животными, а также прекрасно ладит с детьми. Она чудесная собака, и любит повеселиться. Если бы собаки могли бы смеяться - Белль бы постоянно это делала! Когда люди встречают ее вживую, они обычно отмечают, какая она красавица, и какая у нее уникальная мордочка," - говорит хозяйка.