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Особенная собачка постоянно выглядит удивлённой

Особенная собачка постоянно выглядит удивлённой

Автор:
29 июля 2022 12:30
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   истории   история   собака   собаки   фото   фотографии   
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Собачка по кличке Белль родилась с одной уникальной особенностью - из-за чего она постоянно выглядит удивлённой. Хозяева несколько лет назад взяли её из приюта, и теперь души в ней не чают.

Источник:

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Метки: Питомцы   домашние животные   животные   истории   история   собака   собаки   фото   фотографии   
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1  комментарий
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MakDag 20 минут назад
-Почему камбала такая плоская?
-Ее кит трахнул.
-А почему у краба такие большие глаза?
-Он это видел.
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