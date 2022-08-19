В пещерах обнаружили слабую собаку, которая едва двигалась

У хозяев не было слов, когда они узнали о том, что Эбби нашли. Пещера находилась примерно в трёх километрах от их дома. "Я был в шоке, когда узнал, что Эбби нашлась и с ней всё хорошо. Она просто наш герой!" - сказал хозяин собаки, Джефф Бонерт. Сейчас собачка восстанавливается рядом с любящими хозяевами.