В пещерах обнаружили слабую собаку, которая едва двигалась

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Исследователи пещеры в США наткнулись на худую, голодную и слабую собаку на глубине около 152 метров под землёй. Они не знали, как бедняга там оказалась.. Но как выяснилось позже, её уже два месяца искали хозяева.
Два месяца назад жители американского округа Перри потеряли свою любимую питомицу - пожилую собаку по кличке Эбби (Abby). 13-летняя собака пропала во время прогулки, и хозяева тут же оперативно начали искать её. Однако, после двух недель активных поисков они почти потеряли надежду. Эбби как будто провалилась сквозь землю. Как оказалось позже, буквально так и произошло...
В то же время группа местных спелеологов - исследователей подземных пространств и пещер, - занималась изучением системы тоннелей в этом районе. Специалисты шли по запланированному маршруту, но в один момент им пришлось немного поменять планы - они наткнулись на грязное, худощавое и перепуганное существо. Это оказалась собака. На тот момент она находилась на глубине около 152 метров под землёй.
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Спелеологи рассказали, что собака была потрепанной, грязной, тощей и слабой. Бедняжка даже не могла пошевелить хвостиком. "Обычно собаки могут прожить какое-то количество дней без еды и воды. Но к счастью, в той пещере было много воды. При этом температура составляла лишь +14 градусов Цельсия," - рассказал один из исследователей.
Спасателям пришлось постараться - собака находилась в узком пространстве, к которому они с трудом пробрались. Затем они поместили слабое животное в специальный мешок, так как бедняга едва ходила. Затем мужчины начали активно искать хозяев собачки, и опрашивали всех местных жителей. Благодаря одной семье им удалось выйти на хозяев.. Да, это оказалась Эбби!
У хозяев не было слов, когда они узнали о том, что Эбби нашли. Пещера находилась примерно в трёх километрах от их дома. "Я был в шоке, когда узнал, что Эбби нашлась и с ней всё хорошо. Она просто наш герой!" - сказал хозяин собаки, Джефф Бонерт. Сейчас собачка восстанавливается рядом с любящими хозяевами.
Как Эбби попала в пещеру - так и не известно. По рассказам хозяев, она внезапно пропала во время игры с другой собакой - последняя вернулась к хозяевам, а Эбби - нет. Возможно, собачка погналась за мышью или другим животным, а потом оказалась под землей, и не могла выбраться самостоятельно. Теперь хозяева не будут спускать глаз с любимицы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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