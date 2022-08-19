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В пещерах обнаружили слабую собаку, которая едва двигалась

В пещерах обнаружили слабую собаку, которая едва двигалась

Автор:
19 августа 2022 14:46
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   истории   истории спасения   история спасения   собака   собаки   фото   фотографии   
1063
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Исследователи пещеры в США наткнулись на худую, голодную и слабую собаку на глубине около 152 метров под землёй. Они не знали, как бедняга там оказалась.. Но как выяснилось позже, её уже два месяца искали хозяева.
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Источник:

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Метки: домашние животные   животные   истории   истории спасения   история спасения   собака   собаки   фото   фотографии   
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5  комментариев
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4k
мемфрид Час назад
Хорошая девочка
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
Странно, у собак нюх..как раз бьет на км 3, не могла дорогу найти домой...
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10k
Ivan 2 часа назад
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