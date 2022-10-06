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20 самых чудных ситуаций, с которыми столкнулись люди в пути

20 самых чудных ситуаций, с которыми столкнулись люди в пути

Автор:
06 октября 2022 22:03
Сообщество : Автомир
Метки: Забавные   Странные   Чудные   водители   дорога   поездка   ситуации   
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Каждый знает, что на дороге можно увидеть какие угодно странные вещи. Водители делятся с пользователями фотографиями самых забавных и чудных происшествий, которые встретились им во время поездки. Взгляните!
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Источник:

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Метки: Забавные   Странные   Чудные   водители   дорога   поездка   ситуации   
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5  комментариев
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24k
albedo 12 часов назад
Моя девушка на меня обиделось за это фото.
Но почему то никто не замечает собаки за рулем!!!
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869
S__D 6 часов назад
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869
S__D 6 часов назад
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869
S__D 6 часов назад
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