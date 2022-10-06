20 самых чудных ситуаций, с которыми столкнулись люди в пути

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Каждый знает, что на дороге можно увидеть какие угодно странные вещи. Водители делятся с пользователями фотографиями самых забавных и чудных происшествий, которые встретились им во время поездки. Взгляните!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Но почему то никто не замечает собаки за рулем!!!