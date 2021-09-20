15 причудливых ситуаций, доказывающих, что Азия - это другая планета

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Всем давно известно, что страны Азии - это не только самобытная культура и новейшие технологии. Но ещё здесь происходит много странного и совершенно непонятного для путешественников. В этом посте вы увидите забавные фотографии, демонстрирующие уникальность обычаев и поведения местных жителей.
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может, это всё удмурты? или бурятская подводная бронекавалерия? я хз, мне спать пора..