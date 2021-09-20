15 причудливых ситуаций, доказывающих, что Азия - это другая планета

Всем давно известно, что страны Азии - это не только самобытная культура и новейшие технологии. Но ещё здесь происходит много странного и совершенно непонятного для путешественников. В этом посте вы увидите забавные фотографии, демонстрирующие уникальность обычаев и поведения местных жителей.