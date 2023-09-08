15 безумных изображений, которые заставляют усомниться в адекватности человечества

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Мир полон красивых, ярких и креативных людей. Но странные фотографии, которые то и дело попадаются в Интернете, заставляют задуматься, а всё ли в порядке с человечеством. Ведь на этих кадрах полным - полно загадочных и чудных ситуаций, которые невозможно вразумительно объяснить. Взгляните!
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