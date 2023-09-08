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15 безумных изображений, которые заставляют усомниться в адекватности человечества

15 безумных изображений, которые заставляют усомниться в адекватности человечества

Автор:
08 сентября 2023 23:03
Сообщество : Юмор
Метки: Усомниться   Чудные   адекватность   безумные   ситуации   человечество   
1009
16

Мир полон красивых, ярких и креативных людей. Но странные фотографии, которые то и дело попадаются в Интернете, заставляют задуматься, а всё ли в порядке с человечеством. Ведь на этих кадрах полным - полно загадочных и чудных ситуаций, которые невозможно вразумительно объяснить. Взгляните!

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Метки: Усомниться   Чудные   адекватность   безумные   ситуации   человечество   
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11k
Владимир 44 минуты назад
>> 3. У человека голова замёрзла

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6k
Андрей Крылов 13 минут назад
Причём тиут адевватвность когда народ шутит? Хорошо или не очень, но просто шутки тут . Обсудиьт авдекватовночть шуток? Ну, могу. Но тут меня ни что не задело так.,чтоб сказать что вот там- хрень . Просот в тему сайта хорошего настроения (с) :) От меня просто +
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5k
Suvar_ 39 минут назад
90е, мы все тогда были такие же безбашенные. тут еще лайтово.
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