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17 безумных изображений, которые вызывают много вопросов

17 безумных изображений, которые вызывают много вопросов

Автор:
13 августа 2023 22:40
Сообщество : Юмор
Метки: Кадры   Странные   Чудные   безумные   вопросы   люди   ситуации   
1620
18

В мире полным-полно странных людей, и их поступки не всегда доступны для понимания. Поэтому иногда глядя на чудную ситуацию, мы долго гадаем, что же здесь происходит. В этом посте вы увидите кадры, на которых события принимают уморительный оборот, но ответов как не было, так и нет.

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Метки: Кадры   Странные   Чудные   безумные   вопросы   люди   ситуации   
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4  комментария
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34k
ACU900 2 часа назад
- Купи слона!
- Слон большой в квартиру не поместится.
-Все говорят "слон большой в квартиру не поместится", а ты купи слона!

-Да вижу я что это лошадь а не слон, а ты купи слона!
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17k
Nikita 2 часа назад
Для тех, кто на коне....
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