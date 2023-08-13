17 безумных изображений, которые вызывают много вопросов

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В мире полным-полно странных людей, и их поступки не всегда доступны для понимания. Поэтому иногда глядя на чудную ситуацию, мы долго гадаем, что же здесь происходит. В этом посте вы увидите кадры, на которых события принимают уморительный оборот, но ответов как не было, так и нет.
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