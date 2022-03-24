15 чудных изобретений шутников-дизайнеров

478
16
Мы окружены многими странными и забавными предметами, благодаря бесконечному творчеству дизайнеров. Эти вещи заставляют нас улыбаться, удивляться или чесать голову в недоумении. В этом посте вы увидите коллекцию ну очень чудных идей.
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Долой типичные ковры: аргентинка мастерит ковры в виде природного ландшафта
- 15 бестолковых, но забавных вещей, созданных людьми
- Китайские студенты изобрели самоочищающуюся дверную ручку
- 15 причудливых ситуаций, доказывающих, что Азия - это другая планета
- 10 японских изобретений, которые удивительны и забавны одновременно
11
Понравилось11
Новости партнёров