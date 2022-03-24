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Сообщество Треники&Вареники 4341 пост • 1163 подписчика подписаться
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15 чудных изобретений шутников-дизайнеров

15 чудных изобретений шутников-дизайнеров (16 фото)

Автор:
24 марта 2022 23:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Забавные   Странные   Улыбка   Чудные   дизайнеры   изобретения   шутники   
478
16
Мы окружены многими странными и забавными предметами, благодаря бесконечному творчеству дизайнеров. Эти вещи заставляют нас улыбаться, удивляться или чесать голову в недоумении. В этом посте вы увидите коллекцию ну очень чудных идей.
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Источник:

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Метки: Забавные   Странные   Улыбка   Чудные   дизайнеры   изобретения   шутники   
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3  комментария
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13k
U55R 5 часов назад
Комментарий к фото
То самое, легендарное говно на палочке.
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−3
adssaf Полчаса назад
Комментарий к фото
Если она не нарисована, почему её показывают только с одного угла и почему она не создаёт складок на одежде?
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2k
Trilik 3 часа назад
Зарядное для фанатов фильма "Экзистенция" с Джудом Лоу
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