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15 чудных ситуаций, которые отлично характеризуют жизнь в Канаде

15 чудных ситуаций, которые отлично характеризуют жизнь в Канаде

Автор:
09 июля 2023 22:50
Сообщество : Путешествия
Метки: Жизнь   Забавные   Канада   Необычные   Характеризуют   Чудные   ситуации   
2307
16

Многие ассоциируют Канаду с кленовым сиропом и хоккеем. Но к этому можно добавить ещё некоторые дополнительные детали, которые могут показаться необычными, а иногда и забавными. В этом посте вы увидите фотографии, которые отлично описывают жизнь в Канаде.

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Метки: Жизнь   Забавные   Канада   Необычные   Характеризуют   Чудные   ситуации   
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11  комментариев
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4k
methos2 4 часа назад
А еще там эвтаназию узаконили. Причем в списке объективных причин кроме болезней еще и сложная финансовая ситуация.
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18k
Александр Час назад
Экологию можно еще вспомнить. Часто пока еще нормально, но есть лютый ахтунг. Например открытая нефтедобыча в Альберте.

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19k
Bill 2 часа назад
Короче, полный дикоз. На дорогах - лоси и медведи. В полиции - педики. И крышечка на торте: бобры-убийцы.
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4k
Suvar_ 3 часа назад
да ладно, свинью на случку водили за 3 км, через село с оживленным движением, свинья ни на метр не отходила. хотя машины, собаки и пр.
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7k
Allmaster 4 часа назад
Куда врачам номер карты выслать, если им много, то мне мало!
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