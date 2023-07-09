15 чудных ситуаций, которые отлично характеризуют жизнь в Канаде

2307
16
Многие ассоциируют Канаду с кленовым сиропом и хоккеем. Но к этому можно добавить ещё некоторые дополнительные детали, которые могут показаться необычными, а иногда и забавными. В этом посте вы увидите фотографии, которые отлично описывают жизнь в Канаде.
×
×
8. 700 канадских врачей протестуют против повышения заработной платы, говоря, что они зарабатывают слишком много
14. Веская причина, по которой они не оставили посылку у входа в мой дом: "У двери был медведь"
Источник:
Ссылки по теме:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
Новости партнёров
реклама