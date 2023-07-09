15 чудных ситуаций, которые отлично характеризуют жизнь в Канаде

Многие ассоциируют Канаду с кленовым сиропом и хоккеем. Но к этому можно добавить ещё некоторые дополнительные детали, которые могут показаться необычными, а иногда и забавными. В этом посте вы увидите фотографии, которые отлично описывают жизнь в Канаде.