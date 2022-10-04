Тем временем в Канаде: 35 фото, которые идеально описывают эту страну

Даже если вы никогда не были в Канаде, у вас в голове наверняка уже сложился определенный образ. Все приветливы и всё время улыбаются, младенцы вылезают из утробы, уже умея играть в хоккей и лепить снеговиков, люди извиняются, когда на них проливают кофе, фонтаны бьют кленовым сиропом, а вокруг бегают лоси. Ну так вот… эти стереотипы не так уж далеки от реальности.
1. "Парень посадил свою собаку на припаркованный полицейский мотоцикл, чтобы сделать фото. К ним подошел полицейский и... предложил для достоверности надеть на собаку свой шлем. Люблю Ванкувер"
5. Ежегодный конкурс замороженных причесок в Канаде. Конкурсанты плавают в горячих источниках, позволяя ледяному воздуху заморозить их влажные волосы
8. "В моей части Канады в феврале проходит зимний фестиваль Yukon Sourdough Rendezvous. Моя подруга выставила свою чихуахуа на конкурс нарядов для собак. На нем расшитое бисером покрывало ручной работы в стиле коренных народов"
9. Найдено на станции Union Station в Торонто, Канада: "Я не потерялся но я рад, что вы меня нашли! Меня связал вручную для ВАС кто-то, кому не все равно ❤️ Если вам холодно, и я вам нужен, пожалуйста, заберите меня"
10. "Dairy Queen в Канаде, где соблюдают социальну дистанцию, используя терминал для оплаты картой, привязанный к хоккейной клюшке. Нарочно не придумаешь"
11. В Канаде продуктовый магазин оставили незапертым в национальный праздник. Из него "украли" только помидоры черри, за которые кто-то оставил на кассе 5 долларов, переплатив
12. Министр обороны Канады Харджит Саджан стоит в очереди за продуктами, как обычный человек
14. "Я думал, что мне выписали штраф, а потом я вспомнил, что живу в Канаде". Надпись: "Отличная тачка"
16. "Дружеское напоминание о том, что наш Верховный суд состоит из девяти весьма квалифицированных Санта-Клаусов"
18. "Starlink отлично работает, пока до кошек не доходит, что тарелка немного нагревается в холодные дни"
19. "Пожалуйста, не обижайтесь. Из соображений безопасности жители этого дома не станут придерживать для вас дверь. Вас должны впустить по домофону"
21. Онтарио, Канада: "Оставленным без присмотра детям выдадут энергетики и научат ругаться матом"
25. "Словно прогулка по другой планете. Завораживающая красота приливных бассейнов на Ботаническом пляже"
27. Банк Канады попросил граждан прекратить «спочить» 5-долларовые банкноты в качестве дани уважения
31. В Канаде на автомобилях из северо-западных территорий номерные знаки имуют форму белого медведя
33. "Делал тест на Covid в Канаде. Центр тестирования был хоккейной площадкой, стойка регистрации — хоккейной сеткой"
34. "Я поставил на ноги полметра снега на озере на севере Онтарио. Час спустя к ним подошли 5 оленей и понюхали их"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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