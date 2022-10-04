FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2395 постов • 505 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Путешествия
Тем временем в Канаде: 35 фото, которые идеально описывают эту страну

Тем временем в Канаде: 35 фото, которые идеально описывают эту страну

Автор:
04 октября 2022 22:54
Сообщество : Путешествия
Метки: Канада   Фотоподборка   вокруг света   жизнь в канаде   забавно   интересно   
820
36

Даже если вы никогда не были в Канаде, у вас в голове наверняка уже сложился определенный образ. Все приветливы и всё время улыбаются, младенцы вылезают из утробы, уже умея играть в хоккей и лепить снеговиков, люди извиняются, когда на них проливают кофе, фонтаны бьют кленовым сиропом, а вокруг бегают лоси. Ну так вот… эти стереотипы не так уж далеки от реальности.

1. "Парень посадил свою собаку на припаркованный полицейский мотоцикл, чтобы сделать фото. К ним подошел полицейский и... предложил для достоверности надеть на собаку свой шлем. Люблю Ванкувер"

×
×

8. "В моей части Канады в феврале проходит зимний фестиваль Yukon Sourdough Rendezvous. Моя подруга выставила свою чихуахуа на конкурс нарядов для собак. На нем расшитое бисером покрывало ручной работы в стиле коренных народов"

9. Найдено на станции Union Station в Торонто, Канада: "Я не потерялся но я рад, что вы меня нашли! Меня связал вручную для ВАС кто-то, кому не все равно ❤️ Если вам холодно, и я вам нужен, пожалуйста, заберите меня"

11. В Канаде продуктовый магазин оставили незапертым в национальный праздник. Из него "украли" только помидоры черри, за которые кто-то оставил на кассе 5 долларов, переплатив

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Канада   Фотоподборка   вокруг света   жизнь в канаде   забавно   интересно   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
70k
Доктор Джонс 2 часа назад
-Откуда ты родом, солдат?
-Из Канады, сэр! Страны проституток и хоккеистов!
-Моя жена тоже из Канады...
-И за какую команду она играет, сэр?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29
aleksandrov1 2 часа назад
"24. В Канаде есть мосты, по которым животные могут безопасно пересечь дорогу"
В Приморье и в Хабаровске не хуже!

А так прикольно!)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Виктор Глущенко 7 часов назад
Столбы света в Саскачеване, Канада
Отжали земли у индейцев , которых перемочили почти всех - а теперь конечно - у них все за.ипись .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
alessandrok 8 часов назад
Прикольно)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

66682



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Как молоды они были»: Редкие и интересные фотоснимки отечественных знаменитостей
«Как молоды они были»: Редкие и интересные фотоснимки отечественных знаменитостей
В момент создания этих удивительных существ мать-природа определённо была в ударе
В момент создания этих удивительных существ мать-природа определённо была в ударе
Набирающие популярность в сообществах
Почему автозаки называют "воронками"
Почему автозаки называют "воронками"
Впечатляющий электрический Ford Mustang 1967 года с полным приводом
Впечатляющий электрический Ford Mustang 1967 года с полным приводом
Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием
Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сырок захотелось

Лучшие демотиваторы
Скажу внукам, что раньше так в холодильник поступали горчица, кетчуп и майонез

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#картинки#авто аварии#природа#шоу бизнес#позитив#звезды#интересное#забавно
#Юмор#история#аварии#прикол#Ynews#люди#сатира#Приколы#дети#знаменитости
#интересно#животные#дтп#подборка#Разное#новости#Россия#в мире#Еда#кино
Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием 35 фото, которые позволяют взглянуть на знакомые вещи «под другим углом» 35 фото, которые позволяют взглянуть на знакомые вещи «под другим углом» 20 любопытных снимков со всего мира 20 любопытных снимков со всего мира 20 занимательных фото, которые поражают воображение 20 занимательных фото, которые поражают воображение Япония без контекста: 40 безумных фото из страны восходящего солнца Япония без контекста: 40 безумных фото из страны восходящего солнца 35 фото, на которые придется взглянуть дважды 35 фото, на которые придется взглянуть дважды

На что жалуетесь?

Вернуться