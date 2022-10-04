Тем временем в Канаде: 35 фото, которые идеально описывают эту страну

Даже если вы никогда не были в Канаде, у вас в голове наверняка уже сложился определенный образ. Все приветливы и всё время улыбаются, младенцы вылезают из утробы, уже умея играть в хоккей и лепить снеговиков, люди извиняются, когда на них проливают кофе, фонтаны бьют кленовым сиропом, а вокруг бегают лоси. Ну так вот… эти стереотипы не так уж далеки от реальности.