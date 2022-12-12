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17 оптических иллюзий, на которые придется взглянуть дважды

17 оптических иллюзий, на которые придется взглянуть дважды

Автор:
12 декабря 2022 18:43
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Reddit   Фотоподборка   забавно   интересно   обман зрения   оптическая иллюзия   
2428
18

В интернете ничему нельзя верить — даже собственным глазам. На некоторые из этих фото и картинок придется взглянуть не раз, не два, и даже не три раза, прежде чем мозг наконец-то поймет, что на них происходит.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Фотоподборка   забавно   интересно   обман зрения   оптическая иллюзия   
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6  комментариев
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2k
Сергей Час назад
Охереть картинки, а подписи вообще, тушите свет.
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2k
Enotko Ytko 24 минуты назад
что с клавиатурой ? пояснительная команда нужна
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3k
Трям Полчаса назад
Кто-нить объяснит?
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3k
вася васильев Полчаса назад
Комментарий к фото
Кролика увидел только после прочтения подписи))
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61k
Александр Ломовицкий 48 минут назад
так "знакомого" не увидел , картинка не гифка и не движется ..мой мозг сломался похоже
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