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30 фотографий из серии «Тем временем в Канаде»

30 фотографий из серии «Тем временем в Канаде»

Автор:
23 января 2024 16:00
Сообщество : Юмор
Метки: Meanwhile   Канада   жизнь в канаде   интересно   особенности   отличительные черты   познавательно   тем временем   
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В любой стране есть особенности, которые делают ее непохожей ни на одну другую. Канаду легко отличить от других стран — любовь к кленовому сиропу, одержимость хоккеем, холодная зима и очень недобрые гуси.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Meanwhile   Канада   жизнь в канаде   интересно   особенности   отличительные черты   познавательно   тем временем   
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7  комментариев
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91k
Доктор Джонс 2 часа назад
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5k
Нуи Хусим Час назад
А еще, некоторые из них воют ЗСУ наемниками!
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3k
Константин Час назад
А еще там нацисту из СС Гунько в парламенте стоя аплодировали. Страна уёобков.
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Ego sum qui sum 2 часа назад
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33k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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18k
Голос Вселенной 2 часа назад
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Харон 2 часа назад
Комментарий к фото
А почему только туфли?
Нужно было и стринги заодно...
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