30 фотографий из серии «Тем временем в Канаде»

Оплачивайте, но не переплачивайте

Такое бывает только в Канаде!

Ванкувер: стал мегаполисом, когда это еще не было трендом

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