30 фотографий из серии «Тем временем в Канаде»

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В любой стране есть особенности, которые делают ее непохожей ни на одну другую. Канаду легко отличить от других стран — любовь к кленовому сиропу, одержимость хоккеем, холодная зима и очень недобрые гуси.
1. На стене в ресторане в Пемброке, Онтарио: «Если вы хотите есть, но у вас нет денег, вот блюда, из которых можно выбрать. Они уже оплачены. Дайте официанту чек и вам принесут еду»
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2. Канадские законодатели надели розовые туфли на каблуках, чтобы привлечь внимание к проблеме насилия над женщинами
3. Эта канадская гусыня из года в год возвращается, чтобы отложить яйца в горшок, который она облюбовала
7. Впечатляющие ледяные скульптуры на фестивале «Магия льда» в Лейк-Луизе, Альберта, Канада
9. На почте Канады есть примерочные — для одежды, купленной в Интернете. Таким образом, вы можете сразу же вернуть ее, если она вам не подошла
12. «Порт-Стэнли, Онтарио, Канада. Сочетание сильного ветра, холода, воды и небольшого количества песка. Основой для скульптур матушки-природы послужили ворота и фонарные столбы на пирсе»
18. Ванкувер: «Не все канадцы вежливы и дружелюбны. Не подходите близко к канадским гусям, они могут вести себя агрессивно»
19. «Люблю канадское чувство юмора: "Пока ваш пес не научился сам делать так... убирать за ним придется вам"»
22. В Ванкувере наняли обученных хищных птиц и их дрессировщиков. Их цель — не подпускать агрессивных чаек к общественным местам питания
23. Что делать в Канаде, когда идет снег? Строить снежный форт и запускать на его стене трансляцию хоккейного матча
29. Подвязочные змеи выходят из спячки и собираются в брачный клубок, состоящий из десятков тысяч особей, в Южной Манитобе, Канада
Источник: — переведено специально для fishki.net
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