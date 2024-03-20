Порой кажется, что вселенная пытается нас разыграть. Будь то камень, который выглядит точь-в-точь как человеческое сердце, или облака, замаскировавшиеся под бушующие волны — оптические иллюзии окружают нас повсюду, и вот целая подборка наиболее интересных примеров.