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Иногда даже собственным глазам нельзя верить: фото, на которые придется взглянуть дважды

Иногда даже собственным глазам нельзя верить: фото, на которые придется взглянуть дважды

Автор:
20 марта 2024 12:18
Сообщество : ФотоМир
Метки: Фотоподборка   забавно   интересно   обман зрения   оптические иллюзии   парейдолия   
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Порой кажется, что вселенная пытается нас разыграть. Будь то камень, который выглядит точь-в-точь как человеческое сердце, или облака, замаскировавшиеся под бушующие волны — оптические иллюзии окружают нас повсюду, и вот целая подборка наиболее интересных примеров.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотоподборка   забавно   интересно   обман зрения   оптические иллюзии   парейдолия   
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