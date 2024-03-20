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Порой кажется, что вселенная пытается нас разыграть. Будь то камень, который выглядит точь-в-точь как человеческое сердце, или облака, замаскировавшиеся под бушующие волны — оптические иллюзии окружают нас повсюду, и вот целая подборка наиболее интересных примеров.
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7. "Жена сделала это фото и отметила, что рога у основания похожи на кошачьи лапки. Не могу это развидеть"
11. "Самая красивая ледяная пещера из всех, что я видел в Исландии. Похоже на большую застывшую волну"
15. "Был на пляже и нашел раковину с мелкими ракушками, которые делают ее похожей на анатомически правильное сердце"
19. "Этот пейзаж выглядит так, будто кто-то только что накрыл Землю зеленым стеганым одеялом"
21. "Верх моей машины, покрытый утренним дождем, выглядит как поле драгоценностей на закате"
26. "Защитная стойка на моей пицце делает это фото похожим на видео с кнопкой воспроизведения"
33. "Когда попытался сделать мыло в виде мятной конфетки, а оно похоже на кусок сырого мяса"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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