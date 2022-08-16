35 фото, которые позволяют взглянуть на знакомые вещи «под другим углом»

Интересная штука, перспектива. Порой вид под другим углом — иногда буквально — может заставить нас пересмотреть свои взгляды… а заодно и пробудить творческий потенциал! Именно этому и посвящен сабреддит r/AlteranteAngles — его участники делятся фотографиями всем нам знакомых мест, событий и существ, вот только все они сделаны с ракурса, отличного от того, который мы привыкли видеть в новостях, учебниках и соцсетях.
15. Индийская гигантская летяга (petaurista philippensis), пойманная с поличным в солнечный день
20. Джон Леннон и Йоко Оно ждут, пока горничная заправит им постель, чтобы они могли продолжить протестовать против системы
33. Уильям Д. Нуньес сделал этот снимок рейса 175 за несколько секунд до того, как самолет врезался в Южную башню ВТЦ 11 сентября
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
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если из этой фразы убрать "лица" будет более интригующая формулировка