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35 фото, которые позволяют взглянуть на знакомые вещи «под другим углом»

35 фото, которые позволяют взглянуть на знакомые вещи «под другим углом»

Автор:
16 августа 2022 14:22
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Фотоподборка   вокруг света   интересно   неожиданный ракурс   перспектива   под другим углом   удивительное рядом   
3190
36

Интересная штука, перспектива. Порой вид под другим углом — иногда буквально — может заставить нас пересмотреть свои взгляды… а заодно и пробудить творческий потенциал! Именно этому и посвящен сабреддит r/AlteranteAngles — его участники делятся фотографиями всем нам знакомых мест, событий и существ, вот только все они сделаны с ракурса, отличного от того, который мы привыкли видеть в новостях, учебниках и соцсетях.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотоподборка   вокруг света   интересно   неожиданный ракурс   перспектива   под другим углом   удивительное рядом   
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9  комментариев
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2k
sos1960sos 3 часа назад
Ракурс - главное!
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10k
wild cat 20 минут назад
хороший стёб :) не злой!

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82k
parallax Час назад
Вид на Тадж Махал который вы не увидите в рекламных проспектах.

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542
Джонни Час назад
а почему перья пингвинов с биркой?
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3k
americos 2 часа назад
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1k
Лимонадный Джо 2 часа назад
12. Интересно получается. Судя по фото стены пирамиды - впалые. Как бы "усохли".
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25k
Ego sum qui sum 2 часа назад
"Гора Рашмор до того, как в ней вырезали лица президентов США"
если из этой фразы убрать "лица" будет более интригующая формулировка
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1k
Андрей Кузнецов 2 часа назад
Казань. 2020 г.
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