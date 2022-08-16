35 фото, которые позволяют взглянуть на знакомые вещи «под другим углом»

Интересная штука, перспектива. Порой вид под другим углом — иногда буквально — может заставить нас пересмотреть свои взгляды… а заодно и пробудить творческий потенциал! Именно этому и посвящен сабреддит r/AlteranteAngles — его участники делятся фотографиями всем нам знакомых мест, событий и существ, вот только все они сделаны с ракурса, отличного от того, который мы привыкли видеть в новостях, учебниках и соцсетях.