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35 фото, на которые придется взглянуть дважды

35 фото, на которые придется взглянуть дважды

Автор:
29 июля 2022 17:32
Сообщество : ФотоМир
Метки: Фотоподборка   забавно   интересно   обман зрения   оптические иллюзии   парейдолия   
1134
36

Порой кажется, что вселенная пытается нас разыграть. Будь то камень, который выглядит точь-в-точь как человеческое сердце, или облака, замаскировавшиеся под бушующие волны — оптические иллюзии окружают нас повсюду, и вот целая подборка наиболее интересных примеров.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотоподборка   забавно   интересно   обман зрения   оптические иллюзии   парейдолия   
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4  комментария
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3k
ых 2 часа назад
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243
Ame onna 9 минут назад
Ну и ну!!... Чудны дела Твои, Господи!... Чего только в жизни не увидишь! Но океан в небе и льдистая пещера...и ещё очень милые коты!
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1k
Connor_John 47 минут назад
С кнопкой воспроизведения попался! Потом прочитал описание прикола!
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24
СугробOFF Час назад
Ужас!.. Надо срочно наладить выпуск фри в виде ключей и прочих.
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