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Двойник экс-канцлера ушла на пенсию вслед за "оригиналом"

Двойник экс-канцлера ушла на пенсию вслед за "оригиналом"

Автор:
04 октября 2022 22:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   Меркель   двойник   интересно   канцлер   политик   
2990
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Не только у Сталина, Ленина и Путина есть двойники. Долгожительница из европейской политики экс-канцлер Германии Ангела Меркель тоже имела своего двойника.

На самом деле "копий" у немецкой Тэтчер было не мало, но самой главной считается Урсула Ванецки.

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Но ничто не вечно и востребованность Ванецки в качестве двойника ушедшей с поста канцлера Ангелы Меркель. До этого ее часто приглашали на праздники и корпоративы.

«Стало тише, — говорит Ванецки о периоде после отставки Меркель.

«Возможно, у меня было ещё три или четыре выступления в роли Ангелы Меркель. Но в следующем году этому точно придёт конец. Тогда все мои блейзеры Меркель отправятся в подвал, и я буду только Урсулой Ванецки», – рассказала двойник экс-канцлера.

На фоне работы действующего канцлера Германии, возможно Урсула поспешно решила повесить на гвоздь свой блейзер.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Германия   Меркель   двойник   интересно   канцлер   политик   
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4  комментария
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427
Rom 2 часа назад
Это о чем вообще?
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1k
Victor Chromov 37 минут назад
Пётр Иванович Ивашутин.Генерал армии.Начальник ГРУ ГШ.Есть какое-то сходство с Олафом Шольцем.

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39k
Бабай 41 минуту назад
Блейзера, говорит, повешу. Или по горлу и в колодец.
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