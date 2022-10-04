Двойник экс-канцлера ушла на пенсию вслед за "оригиналом"

Но ничто не вечно и востребованность Ванецки в качестве двойника ушедшей с поста канцлера Ангелы Меркель. До этого ее часто приглашали на праздники и корпоративы.

«Стало тише, — говорит Ванецки о периоде после отставки Меркель.