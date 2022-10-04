Двойник экс-канцлера ушла на пенсию вслед за "оригиналом"

Не только у Сталина, Ленина и Путина есть двойники. Долгожительница из европейской политики экс-канцлер Германии Ангела Меркель тоже имела своего двойника.
На самом деле "копий" у немецкой Тэтчер было не мало, но самой главной считается Урсула Ванецки.
Но ничто не вечно и востребованность Ванецки в качестве двойника ушедшей с поста канцлера Ангелы Меркель. До этого ее часто приглашали на праздники и корпоративы.
«Стало тише, — говорит Ванецки о периоде после отставки Меркель.
«Возможно, у меня было ещё три или четыре выступления в роли Ангелы Меркель. Но в следующем году этому точно придёт конец. Тогда все мои блейзеры Меркель отправятся в подвал, и я буду только Урсулой Ванецки», – рассказала двойник экс-канцлера.
На фоне работы действующего канцлера Германии, возможно Урсула поспешно решила повесить на гвоздь свой блейзер.
Источник:
АНТИФИШКИ
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