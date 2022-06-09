Поучительная история одного старого фото

Практически цитата из «Брата». Только разница между этими выражениями – написанным и озвученным 85 лет.
Собственно, цель этой надписи – проинформировать окружающих, что этим лондонским магазинчиком владеют русские.
1915 год. Первая мировая, напряженность достигла пика. Толпы нападали на заведения, которые, по мнению народа, принадлежали немцам.
И магазин восточных сладостей на этом фото действительно подвергся погрому, поскольку считалось, что он принадлежал немецкой семье.
В нападении принимали участие как гражданские лица, так и военные, поскольку они были твердо уверены, что магазин принадлежит туркам. А Турция была союзницей Германии. Но в действительности магазинчик открыли армяне, которые наоборот бежали за границу, пытаясь найти спасение от турецкого геноцида.
И это далеко не разовый случай, а обычное явление.
Это орел, украшающий Дом компании «Зингер» в Санкт-Петербурге. Здание возвели в 1904 году. И изначально никакой птицы на куполе не было. Но потом в народе стали ходить слухи, что в доме шпионы обитают: больно уж название неметчиной отдает.
Но компания была американская. И владельцы приложили все усилия для обозначения государственной принадлежности, чтобы избежать погромов.
В России громили заведения, принадлежавшие австрийцам и немцам. При том, что они спокойно могли покинуть страну, многие немцы хотели остаться в Российской империи и получить гражданство.
В том же 1915 году народ начал шептаться, что немчура отравляет воду и складирует продовольствие, чтобы спровоцировать голод.
Если во времена Первой мировой погромы были явлением повсеместным, то к началу Второй мировой они практически прекратились из-за массового выселения немцев в Среднюю Азию и Сибирь.
В Великобритании погромы были во время Второй мировой, но имели незначительные масштабы. Поскольку у населения война ассоциировалась непосредственно с Гитлером и нацистским режимом, а не обычными немцами, которые, в сущности, были такими же людьми и хотели просто мирно жить и работать.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Брехня. Именно эти "обычные" немцы и привели Гитлера к власти. Именно их тысячелетнии хотелки он реализовывал в своем "натиске на Восток" и в желании уничтоженить русский народ, русскую цивилизацию.