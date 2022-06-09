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Поучительная история одного старого фото

Поучительная история одного старого фото

Автор:
09 июня 2022 15:04
Сообщество : RealFishki
Метки: Германия   интересно   история   народ   погром   смысл   фото   
672
5

Практически цитата из «Брата». Только разница между этими выражениями – написанным и озвученным 85 лет.

Собственно, цель этой надписи – проинформировать окружающих, что этим лондонским магазинчиком владеют русские.


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1915 год. Первая мировая, напряженность достигла пика. Толпы нападали на заведения, которые, по мнению народа, принадлежали немцам.


И магазин восточных сладостей на этом фото действительно подвергся погрому, поскольку считалось, что он принадлежал немецкой семье.

В нападении принимали участие как гражданские лица, так и военные, поскольку они были твердо уверены, что магазин принадлежит туркам. А Турция была союзницей Германии. Но в действительности магазинчик открыли армяне, которые наоборот бежали за границу, пытаясь найти спасение от турецкого геноцида.

И это далеко не разовый случай, а обычное явление.


Это орел, украшающий Дом компании «Зингер» в Санкт-Петербурге. Здание возвели в 1904 году. И изначально никакой птицы на куполе не было. Но потом в народе стали ходить слухи, что в доме шпионы обитают: больно уж название неметчиной отдает.

Но компания была американская. И владельцы приложили все усилия для обозначения государственной принадлежности, чтобы избежать погромов.


 

В России громили заведения, принадлежавшие австрийцам и немцам. При том, что они спокойно могли покинуть страну, многие немцы хотели остаться в Российской империи и получить гражданство.

В том же 1915 году народ начал шептаться, что немчура отравляет воду и складирует продовольствие, чтобы спровоцировать голод.

Если во времена Первой мировой погромы были явлением повсеместным, то к началу Второй мировой они практически прекратились из-за массового выселения немцев в Среднюю Азию и Сибирь.

В Великобритании погромы были во время Второй мировой, но имели незначительные масштабы. Поскольку у населения война ассоциировалась непосредственно с Гитлером и нацистским режимом, а не обычными немцами, которые, в сущности, были такими же людьми и хотели просто мирно жить и работать.

Источник:

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Метки: Германия   интересно   история   народ   погром   смысл   фото   
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4  комментария
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61k
КУЗНЕЦ 5 часов назад
Громят магазины только дураки.. Магазины нужны..
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17
Влад КУЗНЕЦ 4 часа назад
Магазины громят не просто так,а с целью утащить что-нибудь на халяву.
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14
Васек повесил трубача 3 часа назад
"обычными немцами, которые, в сущности, были такими же людьми и хотели просто мирно жить и работать."
Брехня. Именно эти "обычные" немцы и привели Гитлера к власти. Именно их тысячелетнии хотелки он реализовывал в своем "натиске на Восток" и в желании уничтоженить русский народ, русскую цивилизацию.
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