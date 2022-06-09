Поучительная история одного старого фото

И магазин восточных сладостей на этом фото действительно подвергся погрому, поскольку считалось, что он принадлежал немецкой семье.

В нападении принимали участие как гражданские лица, так и военные, поскольку они были твердо уверены, что магазин принадлежит туркам. А Турция была союзницей Германии. Но в действительности магазинчик открыли армяне, которые наоборот бежали за границу, пытаясь найти спасение от турецкого геноцида.

И это далеко не разовый случай, а обычное явление.