Арминий — национальный герой Германии

Памятник Арминию расположен на вершине 386-метрового холма и посвящён победе германских племен над римской армией под предводительством Арминич в 9 году н.э.
Увидев в интернете эту картинку мне сразу показалось, что это «фотошоп». То ли бросилась в глаза большая стилистическая разница между статуей и постаментом, то ли все это сочетание с окружающим пространством сочетание смотрится как то сюрреалистично. Ну вы помните всякие гигантские статуи в фэнтезийных фильмах или «нафотошопленные» скульптуры во все возможные и невозможные места. Вот такие были мысли.
А все оказалось намного древнее и прозаичнее.
Находится он в Тевтонбургском лесу, высота более 53 метров. Входит в число 25 самых высоких статуй мира.
После захвата территории Германии Наполеоном и политического раздробления немецкая общественность искала персонажей и события, которые могли бы олицетворить идею национального единства и величия германской нации. В начале 19 века в разных местах в Германии появились монументы. Строительство памятника Арминию было начато в 1838 году, раньше других, но из-за финансовых проблем было остановлено. Завершилось оно в 1875 году при финансовой поддержке Кайзера Вильгельма.
Автор монумента Эрнст фон Бандель полагал, что битва происходила в этом месте, однако сейчас известно, что она происходила в ста километрах на северо-восток. Хотелось бы, конечно, чтобы автор имел более достоверные данные, так как место выбрано не очень удачно. Со всех сторон памятник окружен лесом. Даже если подняться на смотровую площадку, все равно будет виден только лес. Как историческая ценность памятник важен, но массовый турист ищет не только историю, а красивые места и пейзажи.
А я вам предлагаю узнать об этом еще подробнее …
В сегодняшней Германии Арминий, или Герман, как его предпочитали называть некоторые немецкие поэты, облюбовавшие историческую тематику, считается национальным героем. Однако прославившая его битва 2000-летней давности в Тевтобургском лесу в разное время по-разному истолковывалась различными общественными кругами. Достаточно сказать, что сам Арминий себя немцем не считал, ведь Германии в современном понимании в то время не было. Были территории, заселенные различными германскими племенами.
Арминий, родившийся между 18 и 16 годами году до нашей эры, был сыном Сигимера, вождя племени херусков. Между прочим, его настоящее имя неизвестно. Арминием его называли римляне, которым он какое-то время служил и с которыми потом воевал. И имя это, скорее всего, было латинизированной формой германского имени «Армин», превратившегося затем, много веков спустя, в немецкой литературе в Германа.
В начале нашей эры римский император Тиберий активно завоевывал земли германцев. Вскоре и территория херусков, племени Арминия, была включена в состав Римской империи. Для удержания провинций в повиновении римляне имели обыкновение отправлять членов семей местных правителей в Рим в качестве заложников. Эта судьба постигла также Арминия и его младшего брата. Они были вывезены в столицу империи, где получили хорошее образование и овладели военным искусством.
В 4 году нашей эры Арминий поступил на военную службу к римлянам. В римском войске он командовал германским отрядом и, как это ни парадоксально, успешно сражался на стороне римлян. Вскоре, став обладателем римского гражданства, Арминий получил сословные права всадника.
В 7 году нашей эры Арминий вернулся домой, в свое племя. В это время римским наместником в Германии стал Публий Квинктилий Вар. Вот как его характеризует историк Веллей Патеркул, сам послуживший начальником римской конницы в Германии:
«Квинктилий Вар, происходивший из семьи скорее известной, чем знатной, был от природы человеком мягким, спокойного нрава, неповоротливым телом и духом, пригодным скорее к лагерному досугу, чем к военной деятельности. Что он не пренебрегал деньгами, доказала Сирия, во главе которой он прежде стоял: бедным он вступил в богатую страну, а вернулся богатым из бедной».
Флор, другой римский историк, указывает, что Вар «довольно неосторожно похвалялся тем, что он в состоянии укротить дикость варваров прутьями ликторов и голосом глашатая». Кроме того, как сообщает Веллей Патеркул, Вар попытался в Германии ввести римское судопроизводство, чуждое германцам из-за его крайне формального характера.
Вар доверял Арминию настолько, что даже перенес свою ставку в земли херусков, откуда, как он полагал, будет удобнее собирать налоги с германцев. В то время внешне германцы не проявляли никакой враждебности по отношению к римлянам, и Вар утратил бдительность.
Между тем Арминий подготавливал заговор против поработителей, пытаясь сколотить союз германских племен для борьбы с римлянами. Вот как характеризует Арминия Веллей Патеркул:
«…Арминий, сын вождя племени, Сигимера, юноша знатный, в бою отважный, с живым умом, с неварварскими способностями, с лицом и глазами, отражающими отблеск его души».
Неясно, что побудило Арминия к действиям, – то ли неприятие римской культуры, то ли тревога за дальнейшую судьбу собственного племени. В конечном итоге, он заручился поддержкой целого ряда племен, среди которых, как можно судить по косвенным данным, были бруктеры, марсы и хавки.
Правда, у Арминия был среди земляков и могущественный враг — его тесть, знатный херуск Сегест. Он ненавидел зятя за то, что тот, вернувшись в Германию и решив жениться, не долго раздумывая, похитил дочь Сегеста Туснельду. Сегест предупредил Вара о заговоре, но тот ему не поверил.
По замыслу Арминия, сначала вспыхнул мятеж среди отдаленных германских племен. Под предлогом борьбы с мятежниками он собрал собственное войско, чтобы сопровождать армию Вара, выступившую для подавления восстания. Есть, правда, и другая версия. Некоторые историки полагают, что Вар вовсе не собирался в поход на мятежников, а всего лишь хотел отвести римские войска на зимовку к Рейну. В пользу этой гипотезы говорит тот факт, что за армией тянулся огромный обоз с женщинами и детьми.
Впрочем, куда бы ни направлялась армия Вара, далеко ей уйти не удалось. Арминий очень скоро отстал от нее – якобы в ожидании подкрепления. Сначала он атаковал отдельные отряды римлян, затем начал атаку на основной контингент. Подробности продолжавшегося три дня сражения описывает Дион Кассий в своей «Истории».
Сначала германцы обстреливали римлян из засады. В течение двух дней римлянам, пока они находились на открытой местности, удавалось держать сомкнутый боевой строй и как-то отбиваться от нападавших. На третий день римские войска вошли в лес. Погода благоприятствовала германцам: шел проливной дождь. Римлянам в их тяжелых доспехах трудно было передвигаться, в то время как легковооруженные германцы сохраняли маневренность.
Раненные Вар и его офицеры решили заколоться, чтобы избежать позорного плена. После этого сопротивление римлян было сломлено. Деморализованные солдаты гибли, практически уже не пытаясь обороняться.
Историки полагают, что в этом сражении погибли от 18 до 27 тысяч римлян. Точное место сражения, как и его точная дата, неизвестны. Большинство историков полагают, что битва состоялась в сентябре. Место, где произошло сражение, называет только древнеримский историк Тацит, а именно: Тевтобургский лес, расположенный в верховьях рек Амизии и Лупии (нынешних рек Эмс и Липпе).
Сегодня большинство историков сходится на том, что судьбоносное сражение произошло в нынешнем Калькризе, на окраине небольшого городка Брамше. Такой вывод позволяют сделать археологические находки, в том числе римские монеты.
Но первоначально местом сражения считался Гротенбург неподалёку от Детмольда. Именно там в 1838 году началось строительство памятника Арминию, завершившееся лишь в 1875 году.
Успех военной кампании Арминия был недолгим, потому что ему постоянно приходилось преодолевать сопротивление собственной племенной знати. В 19 или 21 году нашей эры он был убит — кстати говоря, по всей видимости, ненавидевшим его тестем Сегестом.
Тем не менее, Арминию-Герману удалось остановить продвижение римлян вглубь германских территорий. Они окончательно оставили правобережье Рейна за германцами. Тацит так отозвался об Арминии:
«Это был, бесспорно, освободитель Германии, который выступил против римского народа не в пору его младенчества, как другие цари и вожди, но в пору высшего расцвета его могущества, и хотя терпел иногда поражения, но не был побежден в войне. Тридцать семь лет он прожил, двенадцать держал в своих руках власть; у варварских племен его воспевают и посейчас».
Источник:
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