Арминий — национальный герой Германии

Находится он в Тевтонбургском лесу, высота более 53 метров. Входит в число 25 самых высоких статуй мира.

После захвата территории Германии Наполеоном и политического раздробления немецкая общественность искала персонажей и события, которые могли бы олицетворить идею национального единства и величия германской нации. В начале 19 века в разных местах в Германии появились монументы. Строительство памятника Арминию было начато в 1838 году, раньше других, но из-за финансовых проблем было остановлено. Завершилось оно в 1875 году при финансовой поддержке Кайзера Вильгельма.

Автор монумента Эрнст фон Бандель полагал, что битва происходила в этом месте, однако сейчас известно, что она происходила в ста километрах на северо-восток. Хотелось бы, конечно, чтобы автор имел более достоверные данные, так как место выбрано не очень удачно. Со всех сторон памятник окружен лесом. Даже если подняться на смотровую площадку, все равно будет виден только лес. Как историческая ценность памятник важен, но массовый турист ищет не только историю, а красивые места и пейзажи.

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