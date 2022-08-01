Экстернштайне: магия каменных исполинов

Причудливое нагромождение огромных скал разной формы и размера в Тевтобургском лесу под Хорн-Бад-Майнбергом давно привлекает внимание туристов. Местные жители верят, это творение самого Князя Тьмы.
Исследователи выдвигали разные теории происхождения этого места, но ни одна из них не нашла подтверждения. Что интересно, в Эксерских камнях имеются лестницы и проходы явно рукотворного происхождения. Некоторые места напоминают пространство, оборудованное для обращения к богам.
Есть версия, что пять гигантских колонн несколько тысяч лет тому назад использовали солнцепоклонники: внутри одой из ниш сохранились остатки алтаря. Сквозь специально проделанное круглое отверстие сюда попадают лучи солнца. Ключевые точки святилища расположены в точках, где пересекаются водные пути.
Стены сооружения украшают барельефы и статуи. Здесь изобилует ритуальная символика, которую использовали древние германские племена. Это, к примеру, изображение на внешней части стены – «Снятие с креста», в котором переплетены символы, характерные как для христианства, так и для язычества.
Лес вокруг сооружения местные жители называют Рощей богов: все деревья в нем выстроены в одну линию.
Особую мистическую и энергетическую составляющую ощущают многочисленные паломники, которые приезжают, чтобы подняться на скалы и ощутить их древнюю силу.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- «Башня дьявола» или «Дом Медведя»:3 невероятные легенды удивительной скалы
- Как в древней скале могли появиться трубы возрастом 5000 лет
- Почему крымские скалы называются «Сырными»
- Божество, поменявшее пол: японская богиня Каннон, которая была индийским богом
- Арминий — национальный герой Германии