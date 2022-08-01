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Экстернштайне: магия каменных исполинов

Экстернштайне: магия каменных исполинов

Автор:
01 августа 2022 10:27
Сообщество : ФотоМир
Метки: Германия   Экстернштайне   божество   интересно   культ   святилище   скала   фото   христианство   энергетика   
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Причудливое нагромождение огромных скал разной формы и размера в Тевтобургском лесу под Хорн-Бад-Майнбергом давно привлекает внимание туристов. Местные жители верят, это творение самого Князя Тьмы.

Исследователи выдвигали разные теории происхождения этого места, но ни одна из них не нашла подтверждения. Что интересно, в Эксерских камнях имеются лестницы и проходы явно рукотворного происхождения. Некоторые места напоминают пространство, оборудованное для обращения к богам.


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Есть версия, что пять гигантских колонн несколько тысяч лет тому назад использовали солнцепоклонники: внутри одой из ниш сохранились остатки алтаря. Сквозь специально проделанное круглое отверстие сюда попадают лучи солнца. Ключевые точки святилища расположены в точках, где пересекаются водные пути.


Стены сооружения украшают барельефы и статуи. Здесь изобилует ритуальная символика, которую использовали древние германские племена. Это, к примеру, изображение на внешней части стены – «Снятие с креста», в котором переплетены символы, характерные как для христианства, так и для язычества.


Лес вокруг сооружения местные жители называют Рощей богов: все деревья в нем выстроены в одну линию.


Особую мистическую и энергетическую составляющую ощущают многочисленные паломники, которые приезжают, чтобы подняться на скалы и ощутить их древнюю силу.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Германия   Экстернштайне   божество   интересно   культ   святилище   скала   фото   христианство   энергетика   
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