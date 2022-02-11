Внезапные факты обо всем на свете

Во время работы над "Служебным романом" Эльдар Рязанов принес на студию свои стихи про то, что у природы нет плохой погоды, выдав их за стихи Уильяма Блейка. Почти вся съемочная группа их одобрила. Против голосовал лишь Андрей Мягков. Через два года Рязанов отомстил ему за это, лишив голоса - в фильме "Гараж" Мягкову досталась роль персонажа, потерявшего голос.