Внезапные факты обо всем на свете

Мир – удивительная штука. Если вы думаете, что знаете о нем все, то мы собрали еще немного фактов обо всем на свете. Теперь можете блеснуть эрудицией. Если, конечно, найдете повод.
В Сочи сто лет назад была своя валюта – ее выпускал Комитет Освобождения Черноморской губернии в 1920 году.
Святой Николай покровительствует мореплавателям. А еще детям, ворам и проституткам.
Духи Victoria's Secret, фирмы, которая в основном продает женское белье, оказались более эффективным средством от комаров, чем некоторые спреи.
Среди всего необходимого спелеологам (исследователям пещер) снаряжения есть и контейнеры для надежной транспортировки мочи. А в более длительные походы спелеологи берут с собой и контейнеры для безопасной транспортировки фекалий из пещеры. Они не должны оставлять после себя ничего, что хоть как-то может нарушить экосистему пещер.
Русские аристократы часто давали своим внебрачным детям фамилии, образованные путём усечения. Например, внебрачные дети Трубецких могли получить фамилию Бецкой, а Голицыных — Лицын или даже Го.
Королева Елизавета II находится на престоле дольше, чем просуществовал Cоветский Cоюз.
Налог на девственность в начале 18 века ввели в Берлине, чтобы заставить женщин в возрасте от 21 до 40 лет выходить замуж и рожать детей — с незамужних брали 2 гроша в месяц.
Из-за советского руководства McDonald´s однажды (1984) чуть не вылетел в трубу. Перед Олимпиадой в Лос-Анджелесе компания обещала за каждую золотую медаль американских спортcменов бесплатный бигмак, за серебро — картошку фри, за бронзу — колу. Однако СССР объявил Играм бойкот, и в результате команда США завоевала аномальное количество медалей (83-61-30), а McDonald´s понес огромные расходы.
Конькобежцы Виктор Косичкин и Евгений Гришин на Олимпиаде в Скво-Вэлли (1960) выиграли золотые медали во многом благодаря тому, что бежали в женских колготках — тонизирующие свойства нейлона Косичкин случайно открыл незадолго до Игр.
Первую жену художника Малевича звали Казимира.
Однажды болгарский пограничник совершал со своей собакой рутинный обход границы с Грецией (1925). Собака неожиданно вырвалась, солдат за ней погнался, а греки увидели вооруженного парня, бегущего в их сторону, и открыли огонь на поражение. В ответ Болгария выставила армию из 10 тыс. солдат, Греция — 20 тыс. В ходе конфликта погиб 171 военный. Собаку так и не нашли.
До войны норвежский прыгун с трамплина Биргер Рууд легко выиграл две Олимпиады (1932 и 1936), затем во время войны он сидел в концлагере, а после войны, в возрасте 36 лет — занял на Олимпиаде (1948) второе место.
Работавший на советскую разведку сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс умел идеально обманывать детектор лжи, которому в ЦРУ очень доверяли — поэтому когда охранник посольства США в Москве Клейтон Лоунтри не прошел тест на детекторе, он стал главным подозреваемым и надолго отвлек внимание американской контрразведки от Эймса.
Слово "виагра" по заказу Pfizer придумала консультационная фирма Interbrand Wood — она убедила заказчика, что новый термин ассоциируется с силой (английское vigour) и Ниагарой, вызывая образы свободного и мощного потока.
Англиканская церковь в XVII веке пыталась запретить "сироп из сажи и черной крови турок" или, по-другому, "отвар из старых сапог и башмаков" — но кофе всё-таки завоевал Англию.
Во время работы над "Служебным романом" Эльдар Рязанов принес на студию свои стихи про то, что у природы нет плохой погоды, выдав их за стихи Уильяма Блейка. Почти вся съемочная группа их одобрила. Против голосовал лишь Андрей Мягков. Через два года Рязанов отомстил ему за это, лишив голоса - в фильме "Гараж" Мягкову досталась роль персонажа, потерявшего голос.
Однажды (1968) школьница из ГДР Ангела Меркель выиграла олимпиаду по русскому языку — и получила в награду путёвку в Москву.
"Борщ" на немецком это слово из 10 букв, причем 8 согласных идут подряд – Borschtsch.
Старорусская берестяная грамота №35 содержащая матерное слово, написана примерно за 100 лет до монголо-татарского ига — вероятно, это опровергает версию происхождения русского мата из татарского языка. Текст грамоты ("ѧковебратеебилежѧ") означает "Яков, брат, будь как все".
Согласно словарю Даля, абанат — это упрямец, неслух, болван.
Когда в 1960-х команда "Сантос" вместе с Пеле совершила промежуточную посадку в Бейруте, толпа местных жителей штурмовала аэропорт, угрожая похитить великого футболиста — они требовали, чтобы бразильцы сыграли с ливанской командой.
Продажи антиутопии "1984" на Amazon в прошлом десятилетии дважды резко взлетали без всякой рекламы — после разоблачений слежки за гражданами, которые сделал бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден в 2013 году, и после инаугурации Дональда Трампа в 2017 году.
Николае Чаушеску так любил своего пса Корбу, что присвоил ему звание полковника румынской армии и выделил правительственный лимузин.
Летние Олимпийские игры лишь дважды проходили не в високосный год – в 1900 и в 2021 годах.
Среди поклонников Джона Леннона был лидер кубинских коммунистов Фидель Кастро — и называл себя не только ленинистом, но и леннонистом.
За съёмки в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" Юрию Яковлеву заплатили больше чем Леониду Куравлёву и Александру Демьяненко вместе взятым — 4350 руб. против 2312 руб. и 1663 руб. соответственно.
В России шесть подвидов волка: лесной, степной, тундровый, кавказский, пустынный, тибетский — тамбовского нет.
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В СССР вообще то тоже был аналогичный налог, "холостяцкий", фактически на бездетных, с 20 лет, аж целых 6% дополнительно. Типа на поддержку многодетных, но хотя бы после войны это было понятно...
Это месть фрицам за Сталинград.