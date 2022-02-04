Археологи нашли таинственную безголовую лошадь

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Загадочный обезглавленный скелет лошади обнаружен на средневековом кладбище в Германии рядом с останками всадника. Местные археологи сообщили, что кости датируются 1400-ми годами нашей эры. Всадник, скорее всего, был рыцарем и служил тогдашним правителям - династии Меровингов.
Таинственный скелет обезглавленной лошади, захороненный вместе с всадником, нашли археологи на средневековом кладбище в южном немецком городе Книттлинген. По словам археологов из Штутгартского регионального совета по охране памятников, возраст останков составляет около 1400 лет. В то время этим регионом правила франкская династия Меровингов, правление которой продолжалось с 450 по 751 год нашей эры и объединило большую часть нынешней Франции и Центральной Европы.
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Эксперты не знают, почему лошадь была обезглавлена, и предполагают, что это, вероятно, было частью церемонии погребения человека, тело которого лежало рядом с лошадью. По-видимому, конь должен был сопровождать всадника в Страну Мертвых. Еще среди вещей покойного были прямой и обоюдоострый меч, известный как «спата», и копье. Местонахождение головы лошади пока остается неизвестным.
Раскопками на этом месте руководил археолог Фольке Даммингер из Государственного управления охраны памятников Штутгартского регионального совета. Средневековое кладбище, немного западнее центра Книтлингена, было впервые обнаружено в 1920 году во время строительных работ на заброшенной узкоколейной железной дороге. Как пояснил эксперт, человек, погребенный рядом со своей лошадью, вероятно, находился на службе у Меровингов. «Он был одним из командиров в армии Меровингов и был обязан участвовать в королевских кампаниях, — объяснил доктор Даммингер. - Как член местной элиты, он, скорее всего, был главой фермерского хозяйства, состоящего из его семьи и его слуг». Однако сам мужчина, вероятно, не занимался сельским хозяйством напрямую, пояснил ученый, - у него были работники, чтобы позаботиться об этом.
Доктор Даммингер также сказал, что тщательно продуманное захоронение мужчины вместе с его конем, вероятно, было организовано его семьей, чтобы подтвердить его и их социальное положение. «Одной из функций этой церемонии была демонстрация умершего в его прежнем статусе и богатстве как претензия его преемников на сохранение этого статуса», — пояснил археолог.
Всадник был не единственным представителем этого периода, останки которого исследователи обнаружили на старом кладбище. Археологи исследовали в общей сложности 110 могил, некоторые из которых были простыми захоронениями, в то время как в других использовались деревянные гробы и более сложные бревенчатые погребальные камеры. По их словам, многие мужчины были похоронены с оружием, включая наконечники стрел, копья, щиты и мечи, в то время как другие были захоронены с предметами роскоши, как, например, одна женщина, рядом с которой нашли золотую брошь.
Другие погребальные принадлежности включали украшения, такие как амулеты, нарукавные кольца, пряжки ремней, серьги, жемчужные ожерелья и застежки для халатов, а также бронзовые чаши, гребни, ножи и керамические сосуды, которые, как показал анализ, когда-то содержали пищу для мертвых.
«Несмотря на повреждения в результате древнего грабежа, находки указывают на социальное положение умерших», — сказал доктор Даммингер.
Было обнаружено, что большинство могил расположены правильными рядами, в то время как члены местной элиты были похоронены «не по порядку», в отдельной круглой канаве, добавляет эксперт.
Другие погребальные принадлежности включали украшения, такие как амулеты, нарукавные кольца, пряжки ремней, серьги, жемчужные ожерелья и застежки для халатов, а также бронзовые чаши, гребни, ножи и керамические сосуды, которые, как показал анализ, когда-то содержали пищу для мертвых.
«Несмотря на повреждения в результате древнего грабежа, находки указывают на социальное положение умерших», — сказал доктор Даммингер.
Было обнаружено, что большинство могил расположены правильными рядами, в то время как члены местной элиты были похоронены «не по порядку», в отдельной круглой канаве, добавляет эксперт.
По мнению археологов, эти захоронения заметно богаче, чем их аналоги конца VII века. «Неизвестно, связано ли это со снижением благосостояния или с новыми обычаями захоронения местной элиты», — говорит доктор Даммингер.
Наряду со средневековыми находками, ученые также обнаружили несколько фрагментов керамики эпохи неолита, которые датируются примерно 5000–4500 годами до нашей эры. «Как и следовало ожидать, учитывая расположение Книтлингена в плодородном ландшафте старых поселений, исследования также выявили отдельные доисторические находки каменного века», — сообщил Даммингер.
Наряду со средневековыми находками, ученые также обнаружили несколько фрагментов керамики эпохи неолита, которые датируются примерно 5000–4500 годами до нашей эры. «Как и следовало ожидать, учитывая расположение Книтлингена в плодородном ландшафте старых поселений, исследования также выявили отдельные доисторические находки каменного века», — сообщил Даммингер.
Исследователи продолжают изучать останки обезглавленной лошади и ее всадника с целью узнать, сколько лет было мужчине, состояние его здоровья и вероятную причину его смерти. Наряду с этим команда продолжит раскопки и осмотр других захоронений с кладбища, а останки и другие артефакты будут доставлены в Раштатт для анализа.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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