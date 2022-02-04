Археологи нашли таинственную безголовую лошадь

Всадник был не единственным представителем этого периода, останки которого исследователи обнаружили на старом кладбище. Археологи исследовали в общей сложности 110 могил, некоторые из которых были простыми захоронениями, в то время как в других использовались деревянные гробы и более сложные бревенчатые погребальные камеры. По их словам, многие мужчины были похоронены с оружием, включая наконечники стрел, копья, щиты и мечи, в то время как другие были захоронены с предметами роскоши, как, например, одна женщина, рядом с которой нашли золотую брошь.

Другие погребальные принадлежности включали украшения, такие как амулеты, нарукавные кольца, пряжки ремней, серьги, жемчужные ожерелья и застежки для халатов, а также бронзовые чаши, гребни, ножи и керамические сосуды, которые, как показал анализ, когда-то содержали пищу для мертвых.

«Несмотря на повреждения в результате древнего грабежа, находки указывают на социальное положение умерших», — сказал доктор Даммингер.

Было обнаружено, что большинство могил расположены правильными рядами, в то время как члены местной элиты были похоронены «не по порядку», в отдельной круглой канаве, добавляет эксперт.