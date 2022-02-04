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Археологи нашли таинственную безголовую лошадь

Археологи нашли таинственную безголовую лошадь (8 фото)

Автор:
04 февраля 2022 08:30
Сообщество : Наука
Метки: Германия   археология   всадник   загадка истории   интересно   конь   наука   находки   
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Загадочный обезглавленный скелет лошади обнаружен на средневековом кладбище в Германии рядом с останками всадника. Местные археологи сообщили, что кости датируются 1400-ми годами нашей эры. Всадник, скорее всего, был рыцарем и служил тогдашним правителям - династии Меровингов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Германия   археология   всадник   загадка истории   интересно   конь   наука   находки   
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2  комментария
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Слепой Пью 23 минуты назад
Это лошадь всадника без головы, факт!
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Corvus Corax 15 минут назад
Марио Пьюзо аналогичный случай упоминал в "Крестном отце"...
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