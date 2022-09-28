Кадры с дикими животными, которые заряжают добром

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Дикие животные могут быть опасными, но несмотря на это, и милыми! Фотографам дикой природы удаётся запечатлеть самые очаровательные моменты со зверями по всему миру. Посмотрите на эти чудесные кадры из мира дикой природы, которые согреют своей энергетикой.
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В канадской провинции Британская Колумбия некоторые медведи-барибалы рождаются с белым окрасом, и считаются символом удачи в этих местах
Источник:
АНТИФИШКИ
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