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Кадры с дикими животными, которые заряжают добром

Кадры с дикими животными, которые заряжают добром

Автор:
28 сентября 2022 21:24
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   звери   красивые фото   мило   природа   фото   фотографии   
824
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Дикие животные могут быть опасными, но несмотря на это, и милыми! Фотографам дикой природы удаётся запечатлеть самые очаровательные моменты со зверями по всему миру. Посмотрите на эти чудесные кадры из мира дикой природы, которые согреют своей энергетикой.
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Источник:

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   звери   красивые фото   мило   природа   фото   фотографии   
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2  комментария
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4k
Кистень 58 минут назад
"Держаться за мамин хобот - безопаснее"-Может я совсем дурак, но на фото слонёнок держится не за хобот, а бивень!
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3k
kca-opa Час назад
Я сама дочь офицера, но не всё так однозначно, медведица медвежонка не от милоты с собой таскает, если чуть отпустит, может выскочить папка и сожрать сыночка, ибо у медведицы без медвежат начинается течка и папа снова на неё карабкается, волчица милуется с волчонком, дорастёт до года, будет трепать как сцаную тряпку, хоть сына, хоть дочь, про повадки южных кошек не знаю
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