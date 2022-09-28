Кадры с дикими животными, которые заряжают добром

Дикие животные могут быть опасными, но несмотря на это, и милыми! Фотографам дикой природы удаётся запечатлеть самые очаровательные моменты со зверями по всему миру. Посмотрите на эти чудесные кадры из мира дикой природы, которые согреют своей энергетикой.

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Забота мамы - она такая.. 0 Источник:

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Как поймать большую кошку: инструкция 0 Источник:

Мама и её гепардики 0 Источник:

Улыбочку! 0 Источник:

На релаксе 0 Источник:

Милота! 0 Источник:

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Даже большой кот - всё равно кот! 0 Источник:

Малыш каракала 0 Источник:

"Мааам, прокати" 0 Источник:

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Отцовство - это: 0 Источник:

Потягушки 0 Источник:

Позируем на камеру 0 Источник:

"Достали эти папарацци" 0 Источник:

Держаться за мамин хобот - безопаснее 0 Источник:

В канадской провинции Британская Колумбия некоторые медведи-барибалы рождаются с белым окрасом, и считаются символом удачи в этих местах 0 Источник:

Избалованный ребенок! 0 Источник:

Ну привет 0 Источник:

Пантера на водопое 0 Источник:

Какие они чудесные 0 Источник:

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Встреча со своим отражением 0 Источник:

Любовь повсюду 0 Источник:

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