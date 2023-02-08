30 фото с белками-гимнастками, которые показывают их гибкость

"А вы знали, что белки - удивительно гибкие создания. Они могут поворачивать своё тело и задние лапы на 180 градусов. Благодаря такой способности они могут ловко двигаться даже в трудных местах. Их сильные и гибкие задние лапки - ещё одна суперсила. Они легко могут висеть вниз головой на деревьях в различных положениях, зацепившись лапами, а также карабкаться," - пишет фотограф Ники Колемонт.