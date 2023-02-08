30 фото с белками-гимнастками, которые показывают их гибкость

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Белки - быстрые, умные и очаровательные обитатели лесов, случайные встречи с которыми всегда нас радуют. А ещё - у белок потрясающие гимнастические способности! Бельгийский фотограф Ники Колемонт (Niki Colemont) недавно показал серию кадров с дикими белками, которые демонстрируют свою гибкость и даже умение "летать". Оцените его чудесные кадры!
"А вы знали, что белки - удивительно гибкие создания. Они могут поворачивать своё тело и задние лапы на 180 градусов. Благодаря такой способности они могут ловко двигаться даже в трудных местах. Их сильные и гибкие задние лапки - ещё одна суперсила. Они легко могут висеть вниз головой на деревьях в различных положениях, зацепившись лапами, а также карабкаться," - пишет фотограф Ники Колемонт.
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