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30 фото с белками-гимнастками, которые показывают их гибкость

30 фото с белками-гимнастками, которые показывают их гибкость

Автор:
08 февраля 2023 21:06
Сообщество : Животные
Метки: Фотографии   белка   белки   дикая природа   дикие животные   животные   мило   природа   фото   фотографы   
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Белки - быстрые, умные и очаровательные обитатели лесов, случайные встречи с которыми всегда нас радуют. А ещё - у белок потрясающие гимнастические способности! Бельгийский фотограф Ники Колемонт (Niki Colemont) недавно показал серию кадров с дикими белками, которые демонстрируют свою гибкость и даже умение "летать". Оцените его чудесные кадры!
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Метки: Фотографии   белка   белки   дикая природа   дикие животные   животные   мило   природа   фото   фотографы   
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1  комментарий
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16k
Nikita Час назад
Напомнило))) Прошу прощения, что видео из ТукТука...
Ссылка www.youtube.com
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