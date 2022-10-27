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Просто чудики: фото, которые ломают стереотипы о летучих мышах

Просто чудики: фото, которые ломают стереотипы о летучих мышах

Автор:
27 октября 2022 21:37
Сообщество : Животные
Метки: Летучая мышь   дикая природа   дикие животные   животные   звери   летучие мыши   мило   подборка   фото   фотографии   
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Хотя многие страшатся летучих мышей, считая их противными вампироподобными монстрами, на самом деле они - удивительные создания. Они бывают разных видов, которых насчитывается более 1200 по всему миру. Некоторые из них вправду похожи на мини-дракул, но в этом и есть их фишка. Посмотрите на этих милейших летучих мышек - и возможно, ваше мнение о них в корне поменяется.
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Источник:

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Метки: Летучая мышь   дикая природа   дикие животные   животные   звери   летучие мыши   мило   подборка   фото   фотографии   
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