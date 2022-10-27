Просто чудики: фото, которые ломают стереотипы о летучих мышах

Хотя многие страшатся летучих мышей, считая их противными вампироподобными монстрами, на самом деле они - удивительные создания. Они бывают разных видов, которых насчитывается более 1200 по всему миру. Некоторые из них вправду похожи на мини-дракул, но в этом и есть их фишка. Посмотрите на этих милейших летучих мышек - и возможно, ваше мнение о них в корне поменяется.

0

Вкусненько 0 Источник:

×

×

Детеныш летучей мыши с соской 0 Источник:

Кто-то еще считает летучих мышей противными и уродливыми? 0 Источник:

0 Источник:

Как существа с другой планеты 0 Источник:

0 Источник:

Мини-дракула 0 Источник:

Они могут быть крошечными 0 Источник:

А еще - у них бывают разные окрасы 0 Источник:

Еще один любитель банана 0 Источник:

Сонное царство 0 Источник:

0 Источник:

"А еда будет?" 0 Источник:

0 Источник:

Мама и малыш 0 Источник:

Миниатюрная свиноносая мышка 0 Источник:

Чудо обедает 0 Источник:

"Я тебя не отпущу!" 0 Источник:

А эти ребята улыбаются 0 Источник:

0 Источник:

Брат и сестра 0 Источник:

"Это моё манго, не твоё" 0 Источник:

В мексиканской шляпке 0 Источник:

Ну чудики же! 0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

Ну, привет 0 Источник:

Ясли для летучих мышек 0 Источник: