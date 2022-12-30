30 снимков диких животных, которые вдохновляют беречь природу

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30 декабря 2022 08:30
Природа - наше богатство. Как же важно заботиться о ней и братьях наших меньших. Организация Vital Impacts недавно показала более 100 снимков из дикой природы от фотографов со всего мира, в том числе именитых. Это - часть инициативы организации по сбору средств на спасение животных. Все вырученные средства пойдут в Институт Джейн Гудолл - глобальную организации по охране дикой природы и окружающей среды. Взглянем на лучшие снимки из выборки!
Птенец лебедя с мамой. Фотограф Andy Parkinson
Мама и малыш. Фотограф Gurcharan Roopra
Лисица в Арктике. Фотограф Konsta Punkka
Дайвер и гигантская спящая самка кита. Фотограф Steve Woods
Пума с отслеживающим ошейником в Лос-Анджелесе
66-летний слон плавает у берегов Андаманских островов. Фото Jody MacDonald
Мама-ленивец с двухмесячным детёнышем. Фото Suzi Eszterhas
Царь зверей. Фотограф Shaaz Jung
Девочка по имени Кристина из арктической тундры. Фотограф Евгения Арбугаева
Парочка панд. Фотограф Ami Vitale
Две лошади на ферме в Пенсильвании. Фото Scott Goldsmith
Прекрасный казуар. Фото Robert Clark
Белый медведь в Арктике позирует фотографу. Shannon Wild
Орангутанг укрывается от дождя. Фото Andrew Suryono
Обыкновенный рогатый кузовок - тропическая рыба. Фотограф Jennifer Hayes
Мишки развлекаются в чужом дворе в Северной Каролине, США. Фото Corey Arnold
Два льва в Кении. Фотограф Anup Shah
Шимпанзе с детёнышем в африканской деревне Гамбе. Фото Jane Goodall
Сурикаты в африканском заповеднике. Фото Keith Ladzinski
Лошадь смотрит на себя в зеркале. Фото Joseph-Philippe Bevillard
Морской лев. Фотограф Matt Bagley
Семья кашалотов. Фотограф Tony Wu
Домовый сыч на закате в Испании. Фото Javier Aznar
18-летний носорог и его смотритель в заповеднике дикой природы Лева, Кения. Фото Ami Vitale
Опоссум завтракает нектаром. Фото Christian Ziegler
Красавец-леопард отдыхает. Фотограф Sudhir Shivaram
Два королевских пингвина на острове Южная Джорджия. Фото John Eastcott
Молодая белуха рядом с матерью у острова Сомерсет в Канадской Арктике. Фото Brian Skerry
Мишка на водопое. Фотограф Jack Plant
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