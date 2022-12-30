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30 снимков диких животных, которые вдохновляют беречь природу

30 снимков диких животных, которые вдохновляют беречь природу

Автор:
30 декабря 2022 08:30
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   звери   красивые фото   подборка   природа   фото   фотографии   
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Природа - наше богатство. Как же важно заботиться о ней и братьях наших меньших. Организация Vital Impacts недавно показала более 100 снимков из дикой природы от фотографов со всего мира, в том числе именитых. Это - часть инициативы организации по сбору средств на спасение животных. Все вырученные средства пойдут в Институт Джейн Гудолл - глобальную организации по охране дикой природы и окружающей среды. Взглянем на лучшие снимки из выборки!
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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   звери   красивые фото   подборка   природа   фото   фотографии   
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2  комментария
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Клепальщик Полчаса назад
Береги природу, - твою мать!
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koleos72 Полчаса назад
Отличные фотографии!
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