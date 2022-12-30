30 снимков диких животных, которые вдохновляют беречь природу

Природа - наше богатство. Как же важно заботиться о ней и братьях наших меньших. Организация Vital Impacts недавно показала более 100 снимков из дикой природы от фотографов со всего мира, в том числе именитых. Это - часть инициативы организации по сбору средств на спасение животных. Все вырученные средства пойдут в Институт Джейн Гудолл - глобальную организации по охране дикой природы и окружающей среды. Взглянем на лучшие снимки из выборки!

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Птенец лебедя с мамой. Фотограф Andy Parkinson 0 Источник:

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Мама и малыш. Фотограф Gurcharan Roopra 0 Источник:

Лисица в Арктике. Фотограф Konsta Punkka 0 Источник:

Дайвер и гигантская спящая самка кита. Фотограф Steve Woods 0 Источник:

Пума с отслеживающим ошейником в Лос-Анджелесе 0 Источник:

66-летний слон плавает у берегов Андаманских островов. Фото Jody MacDonald 0 Источник:

Мама-ленивец с двухмесячным детёнышем. Фото Suzi Eszterhas 0 Источник:

Царь зверей. Фотограф Shaaz Jung 0 Источник:

Девочка по имени Кристина из арктической тундры. Фотограф Евгения Арбугаева 0 Источник:

Парочка панд. Фотограф Ami Vitale 0 Источник:

Две лошади на ферме в Пенсильвании. Фото Scott Goldsmith 0 Источник:

Прекрасный казуар. Фото Robert Clark 0 Источник:

Белый медведь в Арктике позирует фотографу. Shannon Wild 0 Источник:

Орангутанг укрывается от дождя. Фото Andrew Suryono 0 Источник:

Обыкновенный рогатый кузовок - тропическая рыба. Фотограф Jennifer Hayes 0 Источник:

Мишки развлекаются в чужом дворе в Северной Каролине, США. Фото Corey Arnold 0 Источник:

Два льва в Кении. Фотограф Anup Shah 0 Источник:

Шимпанзе с детёнышем в африканской деревне Гамбе. Фото Jane Goodall 0 Источник:

Сурикаты в африканском заповеднике. Фото Keith Ladzinski 0 Источник:

Лошадь смотрит на себя в зеркале. Фото Joseph-Philippe Bevillard 0 Источник:

Морской лев. Фотограф Matt Bagley 0 Источник:

Семья кашалотов. Фотограф Tony Wu 0 Источник:

Домовый сыч на закате в Испании. Фото Javier Aznar 0 Источник:

18-летний носорог и его смотритель в заповеднике дикой природы Лева, Кения. Фото Ami Vitale 0 Источник:

Опоссум завтракает нектаром. Фото Christian Ziegler 0 Источник:

Кусь! Фотограф Beth Moon 0 Источник:

Красавец-леопард отдыхает. Фотограф Sudhir Shivaram 0 Источник:

Два королевских пингвина на острове Южная Джорджия. Фото John Eastcott 0 Источник:

Молодая белуха рядом с матерью у острова Сомерсет в Канадской Арктике. Фото Brian Skerry 0 Источник: