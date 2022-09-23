Милейшие выдры, которые доказывают - они тоже могут быть очаровашками

Пока в мире происходит невесть что, просто посмотрите на выдр - и зарядитесь позитивной энергетикой. Хотя в дикой природе выдры - хищники, они уже заработали репутацию забавных, эмоциональных и крайне фотогеничных милашек. Существует множество видов выдр - обыкновенная, речная, азиатская, кошачья, суматранская, и другие. Посмотрим на самые очаровательные снимки с выдрами, которые влюбляют с первого взгляда.

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"Что это там у вас?" 0 Источник:

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"Вот мой камушек, глядите" 0 Источник:

Смотрители зоопарка завернули малыша выдры в носок, чтобы он согрелся 0 Источник:

Малыш выдры спит на маме 0 Источник:

Мама демонстрирует всем своего детеныша 0 Источник:

Кроха-выдра пьёт молочко 0 Источник:

Просто милота 0 Источник:

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Мимиметр зашкаливает 0 Источник:

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"А что-то поесть будет?" 0 Источник:

И как можно отказать этим попрошайкам 0 Источник:

Выдры бывают и такими 0 Источник:

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Радость-то какая! 0 Источник:

Сладкие сны 0 Источник:

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Полный релакс 0 Источник:

Исследователь моря 0 Источник:

Когда там уже отопление? 0 Источник:

Пожми лапку выдре 0 Источник:

Хвать! 0 Источник:

Какие же они пушистые мякиши 0 Источник:

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Банда 0 Источник:

Ну, привет 0 Источник:

Милашка 0 Источник: