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Милейшие выдры, которые доказывают - они тоже могут быть очаровашками

Милейшие выдры, которые доказывают - они тоже могут быть очаровашками

Автор:
23 сентября 2022 21:59
Сообщество : Животные
Метки: выдра   выдры   дикая природа   дикие животные   животные   звери   мило   природа   фото   
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Пока в мире происходит невесть что, просто посмотрите на выдр - и зарядитесь позитивной энергетикой. Хотя в дикой природе выдры - хищники, они уже заработали репутацию забавных, эмоциональных и крайне фотогеничных милашек. Существует множество видов выдр - обыкновенная, речная, азиатская, кошачья, суматранская, и другие. Посмотрим на самые очаровательные снимки с выдрами, которые влюбляют с первого взгляда.
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Источник:

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Метки: выдра   выдры   дикая природа   дикие животные   животные   звери   мило   природа   фото   
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1  комментарий
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Дмитрий 2 часа назад
Могут и побеспределить:
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