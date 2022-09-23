Милейшие выдры, которые доказывают - они тоже могут быть очаровашками

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Пока в мире происходит невесть что, просто посмотрите на выдр - и зарядитесь позитивной энергетикой. Хотя в дикой природе выдры - хищники, они уже заработали репутацию забавных, эмоциональных и крайне фотогеничных милашек. Существует множество видов выдр - обыкновенная, речная, азиатская, кошачья, суматранская, и другие. Посмотрим на самые очаровательные снимки с выдрами, которые влюбляют с первого взгляда.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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