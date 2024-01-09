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30 милейших фото животных, которые надолго зарядят позитивом

30 милейших фото животных, которые надолго зарядят позитивом

Автор:
09 января 2024 21:59
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   забавные животные   звери   мило   милота   природа   фото   
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Наши любимые животные всегда поднимают настроение, и избавляют от любой хандры. Они напоминают нам о том, что счастье — это так просто. Взглянем на очаровательную подборку с дикими и домашними животными, которая обязательно зарядит вас добром и позитивным настроем!

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Кстати, опоссум способен выдержать до 80 укусов гремучей змеи. Благодаря ему появилось противоядие от змеиного яда. А ещё, они не болеют бешенством и едят клещей.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   забавные животные   звери   мило   милота   природа   фото   
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