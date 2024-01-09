30 милейших фото животных, которые надолго зарядят позитивом

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Наши любимые животные всегда поднимают настроение, и избавляют от любой хандры. Они напоминают нам о том, что счастье — это так просто. Взглянем на очаровательную подборку с дикими и домашними животными, которая обязательно зарядит вас добром и позитивным настроем!
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Кстати, опоссум способен выдержать до 80 укусов гремучей змеи. Благодаря ему появилось противоядие от змеиного яда. А ещё, они не болеют бешенством и едят клещей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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