30 душевных кадров с животными, сделанных в разные годы

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Издание Decisive Moments показало несколько лучших кадров с участием животных. Их сделали фотографы и простые люди со всего мира в разные годы. Некоторые из них душевные и трогательные, а другие - крайне забавные, с домашними животными или с дикими обитателями природы. Взглянем на эти замечательные кадры!
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