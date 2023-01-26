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30 душевных кадров с животными, сделанных в разные годы

30 душевных кадров с животными, сделанных в разные годы

Автор:
26 января 2023 18:55
Сообщество : Животные
Метки: Фотографии   дикая природа   дикие животные   животные   звери   красивые фото   подборка   природа   фото   
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Издание Decisive Moments показало несколько лучших кадров с участием животных. Их сделали фотографы и простые люди со всего мира в разные годы. Некоторые из них душевные и трогательные, а другие - крайне забавные, с домашними животными или с дикими обитателями природы. Взглянем на эти замечательные кадры!
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Метки: Фотографии   дикая природа   дикие животные   животные   звери   красивые фото   подборка   природа   фото   
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8  комментариев
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9k
Nero Час назад
Фотограф - я.
Кот Нафаня.
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277
_LeXXX_ Полчаса назад
все фото замечательные, но!!! завидую белой завистью настойчивости и упорству Энди Фаррера) заснять зимородка именно в момент касания воды))
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