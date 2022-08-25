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Трогательная дружба спасённого енота и оленя умилила соцсети

Трогательная дружба спасённого енота и оленя умилила соцсети

Автор:
25 августа 2022 14:22
Сообщество : Животные
Метки: видео   дикая природа   дикие животные   еноты   животные   звери   мило   олени   фото   фотографии   
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Природа - всё-таки удивительная штука. Соприкасаясь с ней и её обитателями, мы становимся добрее и заряжаемся позитивом. А ещё - в природе встречаются очень необычные примеры дружбы между животными. Недавно в сети узнали про двух очаровательных друзей - енота и оленёнка.

Источник:

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Метки: видео   дикая природа   дикие животные   еноты   животные   звери   мило   олени   фото   фотографии   
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SandMANn 55 минут назад
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