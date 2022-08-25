Трогательная дружба спасённого енота и оленя умилила соцсети

По словам опекунши, иногда енот ведёт себя чересчур назойливо по отношению к оленихе - но Хоуп, как будто старшая сестра, всё терпит и принимает "брата" таким, какой он есть. Кэрри часто публикует фото и видео с участием парочки в соцсетях - и они умилили уже десятки тысяч пользователей. Недавний ролик с их обнимашками собрал рекордные 450 тысяч просмотров.