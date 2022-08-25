Трогательная дружба спасённого енота и оленя умилила соцсети

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Природа - всё-таки удивительная штука. Соприкасаясь с ней и её обитателями, мы становимся добрее и заряжаемся позитивом. А ещё - в природе встречаются очень необычные примеры дружбы между животными. Недавно в сети узнали про двух очаровательных друзей - енота и оленёнка.
Не так давно раненого кроху-енота нашли на улицах Техаса, США. Прохожие не оставили животное в беде, и сообщили о нем в местный центр спасения Texas Fawn and Friends. Хотя центр в основном занимается спасением оленей, владелица по имени Кэрри Лонг решила взять беднягу-енота, и помочь ему. Она определила, что енотику было около 2-3 недель, и его оставила мать.
Енотик получил кличку Джаспер (Jasper), и владелица приюта начала за ним ухаживать. Малыш подрастал здоровым и активным - его по расписанию кормили молоком из бутылочки, и окружали любовью. Когда Джаспер восстановился, опекунша познакомила его с главными обитателями центра - оленями. Он сразу подружился со всеми, и стал единственным енотом среди оленьих подопечных.
Но вскоре у Джаспера появилась подруга - маленькая олениха, которой он уделял гораздо больше внимания. Малышка по кличке Хоуп (Hope) потеряла свою маму, и владелица центра спасения позаботилась о ней так же, как и о Джаспере. Эти двое чудом нашли общий язык и стали лучшими друзьями!
"Джаспер просто обожает Хоуп. Как только он видит её - тут же бежит обнимать, целовать и дарить ей свою любовь. Вечером она сама обычно приходит к нему, и они дремают вместе. Это просто умилительное зрелище. Между ними - очень крепкая дружба," - рассказывает Кэрри, владелица приюта.
По словам опекунши, иногда енот ведёт себя чересчур назойливо по отношению к оленихе - но Хоуп, как будто старшая сестра, всё терпит и принимает "брата" таким, какой он есть. Кэрри часто публикует фото и видео с участием парочки в соцсетях - и они умилили уже десятки тысяч пользователей. Недавний ролик с их обнимашками собрал рекордные 450 тысяч просмотров.
Милейшее видео с парочкой:
Источник:
АНТИФИШКИ
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