Победители чемпионата по чёрному юмору, у которых нет ни стыда ни совести

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Перед вами юмористический пост, который понравится далеко не всем. Насилие, смерть, болезнь, унижение - все это составляющие данной подборки. P.S. Если ваши чувства привыкли оскорбляться, просто листайте дальше.
1. Этот кот потерял глаз в драке, но его хозяин приделал ему искусственный, чтобы придать своему питомцу уверенности
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Источник:
АНТИФИШКИ
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