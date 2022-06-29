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Победители чемпионата по чёрному юмору, у которых нет ни стыда ни совести

Победители чемпионата по чёрному юмору, у которых нет ни стыда ни совести

Автор:
29 июня 2022 18:31
Сообщество : Юмор
Метки: Веселые   Травма   Чёрный юмор   Юмор   болезнь   насилие   прикол   смерть   смех   
888
16
Перед вами юмористический пост, который понравится далеко не всем. Насилие, смерть, болезнь, унижение - все это составляющие данной подборки. P.S. Если ваши чувства привыкли оскорбляться, просто листайте дальше.
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Источник:

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Метки: Веселые   Травма   Чёрный юмор   Юмор   болезнь   насилие   прикол   смерть   смех   
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2  комментария
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58k
Похабыч 21 минуту назад
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Arti 11 минут назад
C котом и глазом это пи***ц но ржал в голос
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Richard

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