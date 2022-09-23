Мужчина помещает героев мультфильмов Disney на свои фотографии

В детстве каждый из нас хотел очутиться в сказке и подружиться с её героями. Что тут скрывать, мы и сейчас этого хотим. Но если нам самим не попасть в этот волшебный мир, то мы позовём его жителей в нашу суровую реальность.

Сэмюэль М.Б. — художник, актёр, учитель начальных классов, а ещё человек, который на одной волне вместе с героями диснеевских мультфильмов. C помощью фотошопа парень может окунуть любую мультяшку с головой в свои повседневные будни. А уже как они ведут себя в нашей реальности, смотрите сами.

Стервелла Де Вилль всё оценит по достоинству, не переживайте