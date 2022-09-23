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Мужчина помещает героев мультфильмов Disney на свои фотографии

Мужчина помещает героев мультфильмов Disney на свои фотографии

Автор:
23 сентября 2022 08:43
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Юмор   дисней   животные   интересно   милота   фотошоп   
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Учитель начальной школы смешивает фантазию и реальность, помещая любимых с детства персонажей мультфильмов студии Walt Disney на собственные фотографии.

В детстве каждый из нас хотел очутиться в сказке и подружиться с её героями. Что тут скрывать, мы и сейчас этого хотим. Но если нам самим не попасть в этот волшебный мир, то мы позовём его жителей в нашу суровую реальность.


Сэмюэль М.Б. — художник, актёр, учитель начальных классов, а ещё человек, который на одной волне вместе с героями диснеевских мультфильмов. C помощью фотошопа парень может окунуть любую мультяшку с головой в свои повседневные будни. А уже как они ведут себя в нашей реальности, смотрите сами.


Стервелла Де Вилль всё оценит по достоинству, не переживайте

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Посмотри на Ариэль другими глазами!

Мультики — это то, что помогает человеку на какое-то время отвлечься от проблем, поджидающих его в реальном мире. А по мнению автора работ, Дисней знает, как создавать незабываемые истории, красочные картинки и забавных героев. Вот почему именно мультики Диснея стали вдохновением для Сэмюэля на создание новых работ.


Приятного аппетита, Чудовище!


Пока все дома спят


Несите огнетушитель


Одна фотография может занять у мастера фотошопа от одного до шести часов. Ведь представьте сами, сколько надо пересмотреть мультфильмов, чтобы собрать все кадры воедино и получить готовую картинку и новый диснеевский сюжет.


Вырос малыш


У Золушки появился новый принц


Надёжная опора


Дризелла и Анастасия как обычно что-то не поделили между собой


Кто здесь?


А ещё Сэмюэль очень любит свою работу учителя. Ведь дети — ещё те фантазёры и всезнайки. Да и в мультфильмах они неплохо разбираются! Поэтому парень признаётся, что дети иногда здорово ему помогают в его творчестве.


Я одну капельку, а то в поддоне уже совсем сухо


Страшное кино


Это вам не сказочка, реальный мир полон боли


Развод на деньги


Аромат на всю квартиру


Шестеро на одного


И как это понимать, Аладдин?


В кругу весёлых друзей!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   дисней   животные   интересно   милота   фотошоп   
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3  комментария
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5k
Robin 50 минут назад
Оригинально, свежо, никогда такого не было!
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1k
Шерхан Полчаса назад
Хотелось бы, чтобы подписи к картинкам были на армянском, чтоб я не мог их прочитать, а ОП всё же потешил своё самолюбие....
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4k
Алекс Таворотов 58 минут назад
норм хобби. мне понравилось. молодчина
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