15 смешных снимков о том, почему не стоит надолго оставлять детей с питомцами наедине

Наши питомцы любят хулиганить, особенно когда остаются одни дома. Однако еще больше хлопот могут доставить дети, оставленные без присмотра даже на несколько минут. И хуже всего, если с ними в этот момент рядом домашние животные.
Вот что бывает, если оставить собаку с дочками наедине
Не хватает только маленькой розовой сумочки со стразами.
А этому бедолаге повезло еще меньше
Сразу видно, что это очень терпеливый кот. Ведь далеко не каждый представитель кошачьих позволит сделать себе макияж.
Еще один терпеливый питомец
Похоже, он исполняет роль лошади в этой игре.
Когда возить в коляске кукол уже неинтересно
Бедный кот, ему не сбежать: согласно правилам безопасности, его пристегнули ремнем.
Судя по взгляду, она очень недовольна тем, что ее оставили с детьми наедине
«Ладно, хозяйка, я припомню тебе это. Сегодня всю ночь не дам тебе спать».
Если листы для бумаги закончились, а рядом лежит такой же белый бультерьер, почему бы не порисовать на нем
Наверное, непросто было отмыть собаку потом.
Кажется, эта кошка уже умоляет забрать ее подальше от детей
Только некоторое время спустя хозяин пса понял, зачем его дочь запиралась с питомцем в ванной
Маленькая хозяйка кота думала, что в домике с игрушками хвостатому будет лучше
Бедный. Ему совсем не осталось места, чтобы поспать в удобной позе.
Интересно, кто же победил в этой схватке
Когда елку уже нарядили, а украшения еще остались
«Хозяин, спаси меня от этого позора».
Хозяин кота оставил хвостатого с племянницей наедине всего на минуту, а когда вернулся, увидел это
Теперь эта «фея» не похожа на грозного пса
Пока хозяин собаки был в отпуске, о ней помогали заботиться трое детей его брата
Помогали как могли.
Кажется, она обескуражена
Она никак не представляла, что ее нарядят в такое.
Источник:
АНТИФИШКИ
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