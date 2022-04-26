17 необычных и забавных котов, которых как будто сконструировали в фотошопе

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Эти коты поражают такой необычной расцветкой, глазами или смешными лапками, что никакому фотошопу и не снилось.
С появлением фотошопа людей стало уже ничем не удивить — несколько хитрых манипуляций, и вот на экране уже появляются настолько фантастические и невероятные существа, на каких только хватит фантазии. Но вообще-то, природа тоже не лыком шита и может создать удивительных и забавных животных — например, необычных котиков.
Когда на производстве котов резко закончилась краска
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Вот это глаза!
Минутка геометрии: продуманный переход цветов и строгость линий
Мой кот выглядит так, будто перед ним взорвалась мультяшная бомба
Кот модели «2 в 1»
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Теперь мы знаем, как выглядят наряды из «кошемира»!
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Сердечки часто оказываются на самых неожиданных местах
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Кто бы сыграл Гарри Поттера, если бы делали фильм для кошек
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Если бы корги были котами.
А что здесь видите вы: «LOL» или «101»?
Девушки рисуют на глазах стрелки, а кошкам это не нужно
Подушечки на лапах моего кота разного цвета
Мраморная кошка с мраморным глазами
Когда ты немного котик, немного барашек
Источник:
АНТИФИШКИ
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