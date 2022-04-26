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Сообщество Без кота и жизнь не та 1257 постов • 430 подписчиков подписаться
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17 необычных и забавных котов, которых как будто сконструировали в фотошопе

17 необычных и забавных котов, которых как будто сконструировали в фотошопе

Автор:
26 апреля 2022 13:18
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   кот   кошка   милота   окрас   фото   фотошоп   
337
18

Эти коты поражают такой необычной расцветкой, глазами или смешными лапками, что никакому фотошопу и не снилось.

С появлением фотошопа людей стало уже ничем не удивить — несколько хитрых манипуляций, и вот на экране уже появляются настолько фантастические и невероятные существа, на каких только хватит фантазии. Но вообще-то, природа тоже не лыком шита и может создать удивительных и забавных животных — например, необычных котиков.


Когда на производстве котов резко закончилась краска

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Вот это глаза!

Минутка геометрии: продуманный переход цветов и строгость линий

Мой кот выглядит так, будто перед ним взорвалась мультяшная бомба

Кот модели «2 в 1»

Кошка моей мамы всегда носит красивый жилет

Теперь мы знаем, как выглядят наряды из «кошемира»!


Кошачий Эркюль Пуаро готов к новым расследованиям

Сердечки часто оказываются на самых неожиданных местах

Ещё одна интересная расцветка глаз

Кот-воитель с мечом на спине

Кто бы сыграл Гарри Поттера, если бы делали фильм для кошек

Самые настоящие кошачьи лапки

Если бы корги были котами.


А что здесь видите вы: «LOL» или «101»?

Девушки рисуют на глазах стрелки, а кошкам это не нужно

Подушечки на лапах моего кота разного цвета

Мраморная кошка с мраморным глазами

Когда ты немного котик, немного барашек

Источник:

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Метки: животные   кот   кошка   милота   окрас   фото   фотошоп   
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2  комментария
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69k
Viktor 43 минуты назад
Обожаю или обажаю, как там правильно, пушистых гадов, у самого целая куча!
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1k
Алексей Попов 18 минут назад
707
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