17 необычных и забавных котов, которых как будто сконструировали в фотошопе

С появлением фотошопа людей стало уже ничем не удивить — несколько хитрых манипуляций, и вот на экране уже появляются настолько фантастические и невероятные существа, на каких только хватит фантазии. Но вообще-то, природа тоже не лыком шита и может создать удивительных и забавных животных — например, необычных котиков.

Когда на производстве котов резко закончилась краска