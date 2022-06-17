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30 «неудачных» фото забавных и очаровательных собакенов

30 «неудачных» фото забавных и очаровательных собакенов

Автор:
17 июня 2022 20:18
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   животные   забавные собаки   милота   неудачные фото   собакт   
619
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Если вы искали повод отвлечься от повседневных забот и посмотреть на фото забавных животных в интернете, то вам крупно повезло. Всех пёселей в этой подборке — смешных, милых, неуклюжих и весёлых — объединяет одно: они явно не были готовы к тому, что их сейчас сфотографируют. А все владельцы домашних животных прекрасно знают, что это — лучший жанр фотографий питомцев!

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Источник:

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Метки: Юмор   животные   забавные собаки   милота   неудачные фото   собакт   
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5  комментариев
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2k
!ГЕНнадий 2 часа назад
Что может быть унылее.... ((
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7k
Serjio 9 минут назад
Это наши корсы играют. Коричневая это девочка

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9k
Павел 11 минут назад
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