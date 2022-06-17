30 «неудачных» фото забавных и очаровательных собакенов

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Если вы искали повод отвлечься от повседневных забот и посмотреть на фото забавных животных в интернете, то вам крупно повезло. Всех пёселей в этой подборке — смешных, милых, неуклюжих и весёлых — объединяет одно: они явно не были готовы к тому, что их сейчас сфотографируют. А все владельцы домашних животных прекрасно знают, что это — лучший жанр фотографий питомцев!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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