17 забавных снимков, как выглядят мокрые совы и почему они не умеют летать под дождем

Совы совершенно не приспособлены летать под дождем. Ну а если непогода их застанет врасплох, они выглядят настолько грустно и печально, что этих птичек тут же хочется укутать пледом и обогреть.
Совы — отличные охотники: они могут напасть не только на грызунов, но и на уток, а некоторые совы не побоятся даже лису или волка. А охотятся они так хорошо из-за того, что у сов особое оперение и строение крыла не такое, как у других птиц. Крылья у сов очень большие по сравнению с крыльями других птиц, так что они гораздо реже ими взмахивают.
Благодаря этому совы летают бесшумно, в отличие от других пернатых. К тому же совиное крыло имеет особую структуру: по краям они покрыты мелкими перьями, которые заглушают звуки встречных воздушных потоков. Однако за возможность летать бесшумно совы заплатили высокую цену — их крылья водопроницаемы. Именно поэтому мокрые совы выглядят такими сварливыми. Так почему же они не могут летать в дождь?
На самом деле совы могут летать в дождь, но им это очень тяжело делать
И обычно они летают в дождь только тогда, когда непогода их застала врасплох
В остальных случаях они будут ждать нормализации погоды
А все дело в том, что их перья не способны отталкивать воду
Они поглощают жидкость, крылья становятся влажными и тяжелыми
Поэтому лететь в таких условиях становится невозможно
К сожалению, из-за этой особенности у сов часто возникают проблемы из-за намокших крыльев
Если они решили искупаться в водоеме или упали туда, скрываясь от врага, то им сложно выбраться
Также мокрые совы не такие быстрые, поэтому им очень сложно скрыться от хищника
Ну а если дождь идет несколько дней, то, скорее всего, совы будут голодать
Ведь они не в состоянии мокрыми летать быстро и охотиться
К тому же они очень долго обсыхают, так как их перья не отталкивают воду, а впитывают ее
И если они вернутся в гнездо в таком состоянии, то могут намочить своих птенцов
Оперение, которое не отталкивает воду, — именно такую цену они заплатили за бесшумный полет
Поэтому мокрые совы выглядят так странно
Они даже чем-то похоже на мокрых котиков
Ведь они, в отличие от многих других птиц, действительно промокают
Источник:
АНТИФИШКИ
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