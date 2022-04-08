17 забавных снимков, как выглядят мокрые совы и почему они не умеют летать под дождем

Совы — отличные охотники: они могут напасть не только на грызунов, но и на уток, а некоторые совы не побоятся даже лису или волка. А охотятся они так хорошо из-за того, что у сов особое оперение и строение крыла не такое, как у других птиц. Крылья у сов очень большие по сравнению с крыльями других птиц, так что они гораздо реже ими взмахивают.

Благодаря этому совы летают бесшумно, в отличие от других пернатых. К тому же совиное крыло имеет особую структуру: по краям они покрыты мелкими перьями, которые заглушают звуки встречных воздушных потоков. Однако за возможность летать бесшумно совы заплатили высокую цену — их крылья водопроницаемы. Именно поэтому мокрые совы выглядят такими сварливыми. Так почему же они не могут летать в дождь?

На самом деле совы могут летать в дождь, но им это очень тяжело делать