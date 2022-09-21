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В другом ракурсе: подборка редких фотографий знаменитостей

В другом ракурсе: подборка редких фотографий знаменитостей

Автор:
21 сентября 2022 21:06
Сообщество : ФотоМир
Метки: в другом ракурсе   знаменистости   известные лица   подборка   редкие фото   фотографии   
2985
18

Все любят пересматривать старые фотографии, где, как говорится, трава зеленее, а мы моложе. Не менее интересно поглядеть и на подобные снимки знаменитостей, особенно, когда их мало кто видел.

Именно поэтому предлагаем вам посмотреть подборку интересных и редких звёздных фотографий. Приятного просмотра!

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Источник:

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Метки: в другом ракурсе   знаменистости   известные лица   подборка   редкие фото   фотографии   
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4  комментария
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17k
Наталья 2 часа назад
Не знала, что известнейшие фотографии, в том числе хиты LIFE стали "редкими".
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7k
Погулять вышел Полчаса назад
Да там по-моему наоборот Жерар Депардье катается на Джоне Траволте, а не так как автор представил.
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275
Liberman Полчаса назад
в коем то веки баба из Чужих стала,вдруг, называться красоткой?
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17k
Александр Сучков 2 часа назад
Эрнест Хемингуэй
Прочел очень много книг этого Человека! Очень познавательно и интересно. Затягивает каждая книга! Если кто из молодежи не читал- рекомендую очень! Природа, война и личное....
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Антибиотик
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