Антибиотик
В другом ракурсе: подборка редких фотографий знаменитостей
Автор:
21 сентября 2022 21:06
Все любят пересматривать старые фотографии, где, как говорится, трава зеленее, а мы моложе. Не менее интересно поглядеть и на подобные снимки знаменитостей, особенно, когда их мало кто видел.
Именно поэтому предлагаем вам посмотреть подборку интересных и редких звёздных фотографий. Приятного просмотра!
Режиссёр Стивен Спилберг на съёмках "Челюстей" в 1974 году
Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе, Брайан Де Пальма, Джордж Лукас, Роберт Земекис на 50-летии Лукаса в 94-ом году
Красотка Сигурни Уивер в 83-м году
Майкл Джексон в 70-х годах
Группа Pink Floyd в Японии в 72-ом году
Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне
Че Гевара в детском саду в Шанхае в 60-х годах
Так выглядел Сергей Шнуров в 87-ом году
Президент Форд демонстрирует Пеле свои футбольные навыки
Вы когда-нибудь видели, как Эрнест Хемингуэй лихо пинает в воздух банки?
Чак Норрис обучает Барбру Стрейзанд приемам карате
Легенда Мохаммед Али и неподражаемые The Beatles в 64-ом году
Роберт Дауни-младший, Энтони Майкл Холл и Ума Турман в 87-ом году
Мэл Гибсон и Сигурни Уивер
Жерар Депардье катает Джона Траволту
Элтон Джон выступает в костюме Дональда Дака
Источник:
АНТИФИШКИ
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