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Пестрая подборка интересных фотографий с разных уголков нашей планеты.
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АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
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Метки: подборка фотки фотографии
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