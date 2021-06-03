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24 интересных снимка со всего мира

24 интересных снимка со всего мира (25 фото)

Автор:
03 июня 2021 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   интересные фото   мир   подборка   редкие фото   снимки   фото   фотографии   
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25
Люди, события, природные явления, места на планете - сколько всего интересного нас окружает, и мы не перестаем открывать для себя все новое. В этой подборке собраны любопытные фото, которые вы, возможно, еще ни разу не встречали на просторах сети.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   интересные фото   мир   подборка   редкие фото   снимки   фото   фотографии   
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49k
stabskapitan Час назад
Автор, у пушки СНАРЯДЫ!
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29k
Дмитрий 52 минуты назад
"Череп больного раком костей".
Ну написано же саркома.
Основное отличие сарком от рака «вообще» состоит в том, что рак происходит из эпителиальных клеток, выстилающих внутренние полости органов (как, например, рак лёгкого или рак почки) либо из покровного эпителия (кожа, слизистая оболочка полости рта и др.), а саркомы не привязаны к каким-либо органам.

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120
Yura Filatoff Час назад
Гложут сомнения про оленеводческую ферму в Монголии :)
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