24 интересных снимка со всего мира

Люди, события, природные явления, места на планете - сколько всего интересного нас окружает, и мы не перестаем открывать для себя все новое. В этой подборке собраны любопытные фото, которые вы, возможно, еще ни разу не встречали на просторах сети.

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Скелет малыша динозавра, найденный почти в нетронутом состоянии 0 Источник:

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"Конец света", как он есть. А на самом деле, это равнина Нулларбор в Австралии 0 Источник:

Патрон из пушки GAU-8/A американского самолета-штурмовика A-10 Thunderbolt II. В пушке таких патронов было 1350 штук 0 Источник:

Ресторан в скале, Италия 0 Источник:

140-летняя черепаха с малышом, которому пять дней от роду 0 Источник:

Оленеводческая ферма, Монголия 0 Источник:

Череп больного раком костей 0 Источник:

Первая страница романа "Властелин колец", написанная Джоном Толкином 1937 году 0 Источник:

Убийства в Лос-Анджелесе: 1992 и 2012 годы 0 Источник:

Огромная ледяная пещера в Исландии 0 Источник:

Самая большая лошадь в мире, 1928 год 0 Источник:

Оранжевая полоса на этой фотографии астронавта - освещенная пограничная зона между Индией и Пакистаном 0 Источник:

Надвигающаяся волна у берегов Гавайев 0 Источник:

Город-крепость Наарден в Нидерландах. Он представляет собой остров в форме шестиугольника, окруженный рвом с водой со всех сторон 0 Источник:

Дюна Пила - самая большая песчаная дюна в Европе, которая находится во Франции 0 Источник:

Футбольная команда Университета Миннесоты "Золотые суслики" показала противникам мемный ролик с сусликом в качестве меры отвлечения 0 Источник:

"Селфи" марсохода Curiosity с красной планеты, сделанное 24 июня 2014 года. Тогда исполнился ровно один марсианский год (687 земных суток) с того момента, как корабль находится на Марсе 0 Источник:

Гитхорн -деревня в Нидерландах без дорог, где единственным видом транспорта является лодка 0 Источник:

Надпись у выхода в доме престарелых: "Для выхода введите текущий год" 0 Источник:

Млечный путь над пирамидой Кукулькана - древнего сооружения, уцелевшего в руинах города майя Чичен-Ица на полуострове Юкатан в Мексике 0 Источник:

Гитара Дэйва Грола, гитариста-вокалиста собственной группы Foo Fighters, после игры 0 Источник:

Кристально чистая вода в заливе Кимбе в провинции Западная Новая Британия, у северного побережья Папуа-Новой Гвинеи 0 Источник:

Многощетинковый червь 0 Источник: