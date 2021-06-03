24 интересных снимка со всего мира

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Люди, события, природные явления, места на планете - сколько всего интересного нас окружает, и мы не перестаем открывать для себя все новое. В этой подборке собраны любопытные фото, которые вы, возможно, еще ни разу не встречали на просторах сети.
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Патрон из пушки GAU-8/A американского самолета-штурмовика A-10 Thunderbolt II. В пушке таких патронов было 1350 штук
Оранжевая полоса на этой фотографии астронавта - освещенная пограничная зона между Индией и Пакистаном
Город-крепость Наарден в Нидерландах. Он представляет собой остров в форме шестиугольника, окруженный рвом с водой со всех сторон
Футбольная команда Университета Миннесоты "Золотые суслики" показала противникам мемный ролик с сусликом в качестве меры отвлечения
"Селфи" марсохода Curiosity с красной планеты, сделанное 24 июня 2014 года. Тогда исполнился ровно один марсианский год (687 земных суток) с того момента, как корабль находится на Марсе
Гитхорн -деревня в Нидерландах без дорог, где единственным видом транспорта является лодка
Млечный путь над пирамидой Кукулькана - древнего сооружения, уцелевшего в руинах города майя Чичен-Ица на полуострове Юкатан в Мексике
Кристально чистая вода в заливе Кимбе в провинции Западная Новая Британия, у северного побережья Папуа-Новой Гвинеи
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ну написано же саркома.
Основное отличие сарком от рака «вообще» состоит в том, что рак происходит из эпителиальных клеток, выстилающих внутренние полости органов (как, например, рак лёгкого или рак почки) либо из покровного эпителия (кожа, слизистая оболочка полости рта и др.), а саркомы не привязаны к каким-либо органам.