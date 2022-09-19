От «заблудших душ» из корней до облаков-цунами: удивительные оптические иллюзии, созданные природой

Уж она-то способна создать самые внушительные и хитрые иллюзии, которые не так-то просто сразу раскусить. Именно им и посвящена следующая подборка фотографий.

На первый взгляд может показаться, что это дерево с другой планеты, но именно так выглядит гриб, снятый снизу.