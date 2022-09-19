FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7420 постов • 790 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
От «заблудших душ» из корней до облаков-цунами: удивительные оптические иллюзии, созданные природой

От «заблудших душ» из корней до облаков-цунами: удивительные оптические иллюзии, созданные природой

Автор:
19 сентября 2022 22:36
Сообщество : ФотоМир
Метки: оптические иллюзии   подборка   природа   природные явления   фотографии   фотомир   
804
28

Оптические иллюзии нравятся многим, ведь благодаря им кажется, будто оказываешься в другом мире. Однако самые крутые и удивительные из них создаёт не человек, а природа.

Уж она-то способна создать самые внушительные и хитрые иллюзии, которые не так-то просто сразу раскусить. Именно им и посвящена следующая подборка фотографий.


На первый взгляд может показаться, что это дерево с другой планеты, но именно так выглядит гриб, снятый снизу.

×
×

А с подобными фотографиями кажется, будто природа всегда следит за нами.

Несмотря на то, что всё это выглядит, как работа художника-экспрессиониста, перед вами реальный природный пейзаж. На переднем плане запечатлены мёртвые деревья, которые затмевает заходящее солнце, а позади расположены красные дюны Намибии.

Вот такие каменные деревья можно встретить на просторах Египта.

Глядя на подобные облака, кажется, будто небо поменялось местами с водой, ведь перед нами настоящий небесный бушующий океан. Выглядит эффектно.

Круче только облака-цунами. Может показаться, будто на вас реально движется огромная волна.

Порой на воде можно обнаружить самые удивительные отражения. Например, такое, обнаруженное на одной из рек в Техасе. Выглядит так, будто город оказался под водой, хотя некоторые ошибочно полагают, будто оно сделано через стекло под углом.

А ещё в Техасе находится колодец Иакова, глубина которого составляет 10 метров. Однако из-за прозрачности воды выглядит так, будто люди совершают самый настоящий прыжок в бездну.

К слову об отражениях. Так оно выглядит у руки внутри Глен-Каньона, из-за чего выглядит так, будто человек идёт не по берегу, а по краю обрыва.

Не менее интересные иллюзии создаёт солнечный свет вкупе с водой. Подобное заметили в фонтане в итальянском Л’Акуиле. Выглядит так, будто скульптуры выливают из своих чаш настоящую лаву.

Может показаться, что это самый обычный лес, однако это его мини-версия, расположенная в Тасмании. Высота деревьев там составляет всего 20см., но при этом там есть свои мини-валуны, трава и даже озёра.

Даже у камней есть глаза, похожие на рыбьи? Нет, это всего лишь образование инея.

В Бельгии есть довольно интересная велосипедная дорожка длиной в 200 метров, проходящая через большой пруд в заповеднике. Что же в ней особенного? Во время езды лицо человека оказывается на одном уровне с водой, поэтому кажется, будто велосипедист заехал в пруд с головой.

Даже природа иногда молится. По крайней мере, на это указывают листья растения.

В австралийское озеро Какора после паводков иногда попадает масло чайного дерева. Из-за этого на поверхности образуется вот такая удивительная картина, созданная исключительно кистями природы.

Ну и закончим вот такой довольно жутковатой картиной, которую можно встретить у берегов Северной Каролины. Может показаться, будто из воды поднимаются заблудшие души. А представьте, какого увидеть нечто подобное ночью.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: оптические иллюзии   подборка   природа   природные явления   фотографии   фотомир   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

54171



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Туда-сюда: пост об очередном переименовании Астаны
Туда-сюда: пост об очередном переименовании Астаны
18 таких огромных вещей, что не верится в их существование
18 таких огромных вещей, что не верится в их существование
Набирающие популярность в сообществах
Выбор обречённой, породивший самое эстетичное фото самоубийства прошлого столетия
Выбор обречённой, породивший самое эстетичное фото самоубийства прошлого столетия
Стоимость еды в предвоенном СССР
Стоимость еды в предвоенном СССР
Бюджетный смартфон Cubot P60 поступил в продажу всего за 89,99 долларов
Бюджетный смартфон Cubot P60 поступил в продажу всего за 89,99 долларов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличная тренировка

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя старым

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#в мире#кино#картинки#страна#Ynews#автомобили#истории
#Юмор#люди#факты#СССР#позитив#познавательно#Еда#Россия#дети#коты
#история#прикол#подборка#фотографии#Приколы#интересное#забавно#аварии#дтп#утро
Электрическая зубная щетка от Xiaomi по выгодной цене и автоматическая зубная нить в подарок Электрическая зубная щетка от Xiaomi по выгодной цене и автоматическая зубная нить в подарок 20+ удивительных кадров из мира животных 20+ удивительных кадров из мира животных 20+ любопытных кадров из мира насекомых 20+ любопытных кадров из мира насекомых Смешные фото с попугаями, которые доказывают - с ними не соскучишься Смешные фото с попугаями, которые доказывают - с ними не соскучишься 20+ занимательных фактов о братьях наших меньших 20+ занимательных фактов о братьях наших меньших 20+ забавных кадров с нашими любимыми животными 20+ забавных кадров с нашими любимыми животными

На что жалуетесь?

Вернуться