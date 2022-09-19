От «заблудших душ» из корней до облаков-цунами: удивительные оптические иллюзии, созданные природой

Оптические иллюзии нравятся многим, ведь благодаря им кажется, будто оказываешься в другом мире. Однако самые крутые и удивительные из них создаёт не человек, а природа.
Уж она-то способна создать самые внушительные и хитрые иллюзии, которые не так-то просто сразу раскусить. Именно им и посвящена следующая подборка фотографий.
На первый взгляд может показаться, что это дерево с другой планеты, но именно так выглядит гриб, снятый снизу.
А с подобными фотографиями кажется, будто природа всегда следит за нами.
Несмотря на то, что всё это выглядит, как работа художника-экспрессиониста, перед вами реальный природный пейзаж. На переднем плане запечатлены мёртвые деревья, которые затмевает заходящее солнце, а позади расположены красные дюны Намибии.
Вот такие каменные деревья можно встретить на просторах Египта.
Глядя на подобные облака, кажется, будто небо поменялось местами с водой, ведь перед нами настоящий небесный бушующий океан. Выглядит эффектно.
Круче только облака-цунами. Может показаться, будто на вас реально движется огромная волна.
Порой на воде можно обнаружить самые удивительные отражения. Например, такое, обнаруженное на одной из рек в Техасе. Выглядит так, будто город оказался под водой, хотя некоторые ошибочно полагают, будто оно сделано через стекло под углом.
А ещё в Техасе находится колодец Иакова, глубина которого составляет 10 метров. Однако из-за прозрачности воды выглядит так, будто люди совершают самый настоящий прыжок в бездну.
К слову об отражениях. Так оно выглядит у руки внутри Глен-Каньона, из-за чего выглядит так, будто человек идёт не по берегу, а по краю обрыва.
Не менее интересные иллюзии создаёт солнечный свет вкупе с водой. Подобное заметили в фонтане в итальянском Л’Акуиле. Выглядит так, будто скульптуры выливают из своих чаш настоящую лаву.
Может показаться, что это самый обычный лес, однако это его мини-версия, расположенная в Тасмании. Высота деревьев там составляет всего 20см., но при этом там есть свои мини-валуны, трава и даже озёра.
Даже у камней есть глаза, похожие на рыбьи? Нет, это всего лишь образование инея.
В Бельгии есть довольно интересная велосипедная дорожка длиной в 200 метров, проходящая через большой пруд в заповеднике. Что же в ней особенного? Во время езды лицо человека оказывается на одном уровне с водой, поэтому кажется, будто велосипедист заехал в пруд с головой.
Даже природа иногда молится. По крайней мере, на это указывают листья растения.
В австралийское озеро Какора после паводков иногда попадает масло чайного дерева. Из-за этого на поверхности образуется вот такая удивительная картина, созданная исключительно кистями природы.
Ну и закончим вот такой довольно жутковатой картиной, которую можно встретить у берегов Северной Каролины. Может показаться, будто из воды поднимаются заблудшие души. А представьте, какого увидеть нечто подобное ночью.
Источник:
АНТИФИШКИ
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