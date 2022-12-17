15 любопытных изображений разных необычностей

Мы всегда замечаем что-то интересное и необычное, когда путешествуем по новым местам. А жизнь продолжает нам доказывать, что всегда есть что-то новое, чем можно восхищаться, если только присмотреться. В этом посте вы увидите изображения интересных находок, которыми поделились пользователи.

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Торговый автомат по продаже норвежского лосося в Сингапуре 0 Источник:

Мы увидели дерево с дверцей в нашем парке 0 Источник:

Река Кали Биру в Индонезии

Ледяное дерево в Исландии 0 Источник:

Рыба-пила вид снизу 0 Источник:

Кудрявая лошадь 0 Источник:

Великий слон, французский проект "Машины острова Нант" 0 Источник:

Момонга, японская карликовая белка-летяга, её можно найти только на Хоккайдо, одном из самых нетронутых островов Японии 0 Источник:

Красивая бесклеточная слизистая плесень, иногда встречающаяся под снежным покровом 0 Источник:

Четкая граница между пшеничным и лавандовым полем 0 Источник:

Возможно, самая старая в мире известная архитектура. Бивень мамонта и костяная хижина, её возраст оценивается в 25 000 лет 0 Источник:

Здесь встречается Миссисипи и Мексиканский залив

Эта овца сбежала из своего стада в пещеру, чтобы избежать стрижки, 6 лет спустя ее нашли живой 0 Источник:

Момент удара молнии в Эйфелеву башню 0 Источник: