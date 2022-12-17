15 любопытных изображений разных необычностей

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Мы всегда замечаем что-то интересное и необычное, когда путешествуем по новым местам. А жизнь продолжает нам доказывать, что всегда есть что-то новое, чем можно восхищаться, если только присмотреться. В этом посте вы увидите изображения интересных находок, которыми поделились пользователи.
Река Кали Биру в Индонезии
Момонга, японская карликовая белка-летяга, её можно найти только на Хоккайдо, одном из самых нетронутых островов Японии
Возможно, самая старая в мире известная архитектура. Бивень мамонта и костяная хижина, её возраст оценивается в 25 000 лет
Здесь встречается Миссисипи и Мексиканский залив
Эта овца сбежала из своего стада в пещеру, чтобы избежать стрижки, 6 лет спустя ее нашли живой
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